La Silence S04 NANOcar arriva in Italia: svelata a EICMA 2021 con lo scoote S01 Plus

Mai come quest'anno EICMA si è aperta a veicoli a zero emissioni, 100% elettrici. EICMA 2021 è infatti iniziata nel segno dei sette nuovi prodotti NIU e della nuova Vmoto Stash, debutto assoluto del brand in Italia, anche Silence ed Exelentia però hanno lanciato due nuovi prodotti interessanti: S01 Plus e S04.

Il primo è uno scooter che può raggiungere i 110 km/h grazie a un motore che tocca picchi da 11,5 kW. La batteria è invece rimovibile (dal design che ricorda un trolley, un sistema identico a quello visto sul SEAT Mò eScooter 125) da 5,6 kWh, grazie alla quale è possibile percorrere fino a 133 km con una sola carica - secondo il ciclo WMTC.

La stessa batteria può inoltre essere utilizzata con la nuova Silence S04 NANOcar, un quadriciclo che raggiunge i 90 km/h di velocità a vanta un motore da 14 kW (22 kW di picco). In questo caso abbiamo doppio slot per la batteria, possiamo dunque arrivare a 11,2 kWh e percorrere fino a 149 km di strada con una sola carica di entrambi i Battery Pack. Le due batterie si installano al di sotto dei sedili e possono essere spostate grazie al loro sistema trolley (sono identiche a quelle degli scooter, come dicevamo sono intercambiabili).

Con una singola batteria installata, la Silence S04 è limitata a 45 km/h (versione L6e). Quest'ultima versione può essere guidata già dai 14 anni con patente AM, dai 16 anni invece è necessaria la patente B1. Da maggiorenni basta la patente B. Il prezzo di questa minicar elettrica è di 7.500 euro senza batteria, almeno in Spagna, attendiamo di conoscere il prezzo ufficiale per l'Italia. Lo scooter L01 Plus può invece essere acquistato a 7.970 euro, un prezzo al quale va applicato l'attuale Ecobonus (che ci permette di averlo a poco più di 5.000 euro).