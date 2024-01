Signora di 83 anni in pista con una Lamborghini Huracan STO e una Porsche 911 GTR RS

Si chiama Sonja M. Heiniger, e sì, è una signora molto atipica. Data la sua età avanzata, avrebbe potuto scegliere un pensionamento più "soft". E invece ha scelto l'avventura motoristica. A dispetto dei suoi 83 anni.Chissà se la superstar di Tik Tok che chiede ai possessori di supercar cosa facciano di lavoro sia passato anche da lei.

La Signora, proprietaria di un'azienda di servizi Internet in Svizzera si è immersa nel mondo adrenalinico dei track day in Italia, sfrecciando a bordo di auto sportive e supercar ad alta potenza. Ella Porsche 911 GT3 RS verde della generazione 991. La signora Heiniger non si è limitata alle strade svizzere. Negli ultimi due anni, ha sorpreso gli appassionati di motori sfidando i limiti della sua Porsche su prestigiosi circuiti italiani, tra cui Imola e Monza.

Nel video che vi proponiamo condiviso anche su Reddit e risalente al 2022, Sonja M. Heiniger domina una Lamborghini Gallardo Super Trofeo Stradale a Monza, regalando agli spettatori una visione unica di una delle auto più rare e pregiate guidata con maestria.

Mentre la maggior parte dei possessori degli esclusivi 149 modelli della Gallardo STS opta per conservare la propria vettura nei garage, Heiniger preferisce spingerla al limite su circuiti iconici come Monza. La performance è resa ancora più straordinaria dal ruggito del V10 aspirato da 5,2 litri di questa incredibile vettura.

Tra le molte varianti della Lamborghini Gallardo nate durante i suoi dieci anni di produzione, la Super Trofeo Stradale emerge come una delle più ambite. Ispirata alle corse Blancpain Super Trofeo, si distingue con un'ala posteriore imponente, uno splitter anteriore rivisto e una finitura rosso brillante, rendendo la vettura un vero e proprio gioiello della velocità.

A proposito di supercar, vi siete mai chiesti come possono figurare 40 milioni di Ferrari, Lamborgini, Rolls-Royce ecc.? Insomma una vera e propria collezione di auto sportive tutte insieme?