Quanto è sicuro un golf cart? I test Euro NCAP a 50 km/h in un video

Avete mai guidato un golf cart? Una di quelle vetture a quattro ruote, solitamente elettriche, utilizzare per spostarsi appunto sui campi da golf da una buca all'altra. Beh queste ultime iniziano ormai a vedersi anche sulle strade cittadine, quando provviste di regolare targa, motivo per cui Euro NCAP ha pensato di eseguire i test di sicurezza.

Cosa si rischia dunque viaggiando con uno di questi "trabiccoli" alla velocità di 50 km/h? La cosa può sembrare banale, ma 50 km/h è già una velocità a rischio, urtare un ostacolo rigido può anche uccidere nonostante gli airbag e le cinture di sicurezza, non bisogna prendere la cosa alla leggera. Euro NCAP ha testato uno di questi veicoli già nel 2016, il Villager 2+2 LSV del 2014, un golf cart già molto avanzato che si può portare tranquillamente in strada - alla velocità di un comune motorino da 50cc, a differenza di molti veicoli simili che non vanno oltre i 20 km/h.

Certo, come si può vedere dalle immagini, il piccolo golf cart non è propriamente un campione di sicurezza, lanciato a 50 km/h si è praticamente sfaldato su se stesso, mettendo a serio rischio l'incolumità del conducente. Forse va ancor peggio con gli impatti laterali, dove il veicolo non ha assolutamente alcuna protezione e i passeggeri vengono colpiti in modo diretto. Il risultato finale? 0 Stelle, come l'ultima Fiat Panda, se avete intenzione di girare con un veicolo simile per le strade cittadine fate molta attenzione dunque... (non come questi ragazzini americani lanciati sul golf cart in autostrada).