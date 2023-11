È sicuro acquistare un'auto usata in Italia? La Top 25 dei Paesi europei più onesti

Acquistare un’auto sul mercato dell’usato può rivelarsi un’operazione complicata e rischiosa, almeno quando non si acquista da qualcuno di nostra fiducia. Quanto è trasparente il mercato dell’usato italiano? Ci aiuta a rispondere un nuovo studio di carVertical - e non va così male come si potrebbe pensare.

Oramai siamo amici di lunga data con carVertical, parliamo spesso di questo portale online che tiene traccia di ciò che accade alle auto presenti sul mercato dell’usato - aiutandovi a smascherare incidenti occulti, lavori meccanici e di verniciatura, chilometri scalati e quant’altro. Ora il sito ha elaborato un importante studio chiamato Indice di Trasparenza del Mercato, che classifica 25 Paesi d’Europa per determinare quali sono i più onesti. Ebbene l’Italia si è classificata decima. Il 4,8% di tutti i veicoli controllati su carVertical in Italia presentava la truffa dei chilometri scalati. Solitamente nel nostro Paese le auto presentano una discrepanza di 78.658 km: per fare un esempio, se un veicolo ha percorso 200.000 km, i truffatori li portano a 122.000 per vendere la vettura a un prezzo maggiore.

Passando agli incidenti, il 13,1% delle auto usate in Italia ha subito danni (minori e maggiori), con un valore di danni medio di 7.643 euro. Il 19,8% delle auto è importato da altri Paesi, mentre l’età media dei veicoli controllati su carVertical è di 8,9 anni, questo significa che parliamo di auto che hanno perso parecchio del loro valore originale, dettaglio che invoglia i truffatori a scalare i chilometri (sappiamo però che la truffa dei chilometri scalati colpisce anche le auto semi-nuove). Su questo particolare tipo di truffa va leggermente meglio in Francia, con il 3,3% delle auto che presenta il chilometraggio scalato. Oltralpe però il 45,4% dei veicoli è importato dall’estero, il 41,2% presentava danni.

Ma quali sono dunque i Paesi europei più trasparenti, dunque più onesti? Il migliore fra tutti è il Regno Unito, con tassi di importazione di appena 2,2% (anche grazie alla guida a destra). In UK solo il 2,7% delle auto presentava chilometri scalati, mentre in Germania si sale al 3,4%. La Svizzera è ferma al 2,4%, la Danimarca invece al 4,1, tutti Paesi che almeno sulla truffa dei chilometri se la passatìno meglio di noi. Le maggiori frodi automobilistiche arrivano infine dall’Europa dell’Est. Secondo lo studio di carVertical Ucraina, Lettonia, Lituania, Estonia, Romania e Polonia sono i mercati meno trasparenti tra i Paesi esaminati, attenzione dunque quando si acquista una vettura importata da una di queste nazioni. La situazione peggiore è in Ucraina, con l’8,5% delle auto che ha subito una modifica al contachilometri, mentre quasi un’auto su due ha subito danni: il 49,7%. L’Ucraina, tuttavia, ha anche un tasso di importazione altissimo: l’82,4%.