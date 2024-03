È sicuro acquistare un'auto usata importata dall'estero? Attenzione a Germania e USA

Probabilmente non lo sapete ma molte auto usate vendute in Italia arrivano in realtà da altri Paesi europei. Quali sono, nello specifico, questi Paesi? È sicuro acquistare auto estere?

L’import-export di auto usate è una pratica abbastanza comune del settore, serve a differenziare maggiormente l’offerta, a offrire a un determinato pubblico più vetture di un certo tipo se queste mancano nel Paese d’origine e non solo. Certo a volte si sfrutta l’export anche per pratiche truffaldine ma procediamo per gradi.

Stando agli ultimi dati forniti da carVertical, i maggiori esportatori di auto usate in Europa sono Germania, Francia, Belgio e Italia, ci siamo anche noi dunque nei “fantastici quattro”. Nel 2023, stando ai report segnalati dalla piattaforma, il 39,7% delle auto importate in Italia proveniva dalla Germania, il 17,3% dalla Francia, l’8% dal Belgio, mentre solo il 7,9% e il 7,3% da Spagna e Stati Uniti. Ovviamente parliamo di veicoli che nella maggior parte dei casi sono tenuti in ottime condizioni, non manca però qualche magagna: il 3,4% dei veicoli arrivati dalla Germania presentava il chilometraggio modificato, mentre il 22,8% aveva danni pregressi non dichiarati (il numero di auto usate con danni pregressi potrebbe sorprendervi...).

In Francia la truffa dei chilometri scalati era sul 3,3% delle auto, mentre addirittura il 41,2% era stato coinvolto in incidenti più e meno gravi. Attenzione invece ai modelli in arrivo dagli Stati Uniti: a volte l’import dagli USA può servire ad avere in Italia modelli che di norma non vengono commercializzati, il 7,3% dei veicoli 2023 aveva però il chilometraggio modificato (quali sono le auto più colpite dalla truffa dei chilometri scalati?) mentre la quasi totalità era stata danneggiata. Fate dunque attenzione se acquistate un veicolo arrivato dagli Stati Uniti.

“La Germania è il più grande esportatore di auto usate in Europa. Poiché il Paese dispone di una buona infrastruttura autostradale, esporta molte auto premium e diesel con elevato chilometraggio. Le persone credono anche che i tedeschi prestino maggiore attenzione alla proprietà e alla manutenzione delle automobili. Tuttavia, quando i veicoli usati vengono trasferiti a proprietari in Paesi stranieri, alcune informazioni, come lo storico della manutenzione o il chilometraggio, possono essere modificate, e questo comporta un rischio maggiore”, afferma Matas Buzelis, esperto automobilistico e responsabile della comunicazione presso carVertical.