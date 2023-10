Sicuri che le auto elettriche cinesi siano meno care? In Italia partono da 27mila euro

Sono passate poche settimane da quando l'Unione Europea ha dichiarato guerra alle auto cinesi con l'obiettivo di vederci chiaro in merito ai bassi costi di produzione, e nel contempo ai prezzi economici, delle stesse vetture.

Gli Stati Membri sono giustamente preoccupati, ma l'invasione delle auto elettriche cinesi sembrerebbe un falso problema fino a che avranno prezzi elevati. Se infatti in patria gli EV locali costano davvero poche migliaia di euro, alcune addirittura sotto i 10mila, diversa è la situazione nel Vecchio Continente, dove per questione di normative relative a sicurezza ed emissioni, giungono solamente le auto migliori dal punto di vista qualitativo, perfettamente paragonabili ad europee e americane.

Il risultato è che quel vantaggio economico che i produttori hanno in Cina, di fatto si azzera. Basta guardare la classifica delle auto elettriche meno care in Italia, dove al primo posto non troviamo una cinese bensì una romena, la Dacia Spring, acquistabile salvo incentivi a 21.450 euro.

La top 3 è completata dalla Renault Twingo elettrica e dalla Smart Fortwo ovviamente green, entrambi acquistabili a 24mila e 25mila euro. La prima auto cinese in classifica è la DR 1.0, vettura realizzata dall'azienda molisana su derivazione della Chery Ant, che costa poco meno di ventisettemila euro, leggasi 26.900.

A seguire, spazio alla nostra Fiat 500e, quindi la Nissan Leaf, e poi un'altra cinese come la MG4, in vendita a 30.790 euro. Quest'ultima è una delle vetture elettriche più diffuse in Europa, ma, non ce ne vogliano gli amici cinesi, bisognerebbe capire se chi la acquista identifica lo stesso SUV come cinese o meno.

MG è infatti uno storico marchio inglese, e forse non tutti sanno che la Morris Garages è stata acquistata nel 2005 dalla Nanjing Automobile Corporation e poi nel 2007 dalla SAIC Motor, che ne detiene tutt'ora la proprietà. In ogni caso stiamo parlando di un'auto da 30.790 euro (stesso prezzo della BYD Dolphin, altra auto Made in China), di conseguenza circa 10mila euro in più rispetto alla Dacia Spring, seppur con specifiche completamente differenti.

La MG4 è un'ottima auto con rifiniture di qualità e un'autonomia da 400 km, ma 30.790 euro è un prezzo che l'italiano medio è disposto a spendere? Probabilmente la risposta è no, indipendentemente dal fatto che la vettura sia cinese o meno, ed è per questo che Dacia continua a registrare record di vendite, nonostante l'avanzata dei cinesi.