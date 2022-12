Sicurezza stradale: Roma è la capitale peggiore d'Europa, maglia nera per le due ruote

I cittadini romani pensano che la nostra Capitale sia sicura, sul fronte della sicurezza stradale? Decisamente no: Roma si è classificata all’ultimo posto nella percezione della sicurezza stradale in Europa con solo il 26% di voti positivi. A dirlo è uno studio di Cyclomedia.

Roma maglia nera nella sicurezza stradale, dunque, soprattutto se si confrontano i dati delle altre capitali europee, che hanno ottenuto una media del 71%. In particolare sembra essere Vienna la città più sicura assieme a Varsavia, entrambe infatti hanno ottenuto un punteggio dell’85%. Helsinki terza con l’84%, lo stesso risultato di Oslo. Bene anche Stoccolma e Copenhagen all’83%, mentre Madrid ha ottenuto il 78%. Per trovare Roma bisogna scendere al sedicesimo posto.

Solo il 23% degli intervistati consiglierebbe di vivere a Roma, pensando ovviamente alla sicurezza stradale, inoltre la bicicletta non è quasi per nulla contemplata dai romani: il 90% degli intervistati si sente al sicuro solo in auto (anche la CNN ha affrontato la pericolosità dei monopattini a Roma). I cittadini romani hanno paura a utilizzare le strade della Capitale per l’alta probabilità di incidenti, 37% contro una media del 22% delle altre capitali europee. Questa insicurezza deriva soprattutto da una mancanza di adeguata illuminazione stradale per l’80% degli intervistati e per la scarsa qualità del manto stradale secondo l’85% del campione.



1. Vienna (85%)

2. Varsavia (85%)

3. Helsinki (84%)

4. Oslo (84%)

5. Stoccolma (83%)

6. Copenhagen (83%)

7. Madrid (78%)

8. Londra (77%)

9. Bratislava (76%)

10. Berlino (74%)

11. Amsterdam (72%)

12. Bruxelles (72%)

13. Budapest (72%)

14. Parigi (60%)

15. Praga (57%)

16. Roma (26%)

Non solo brutte notizie però: i romani sono fieri dei loro pachi verdi per il 69% (fra le prime cinque capitali) e sono anche i secondi più informati d’Europa (69% rispetto a una media del 52%). A Roma si è anche parecchio soddisfatti di ciò che sta facendo il Comune per migliorare la sicurezza stradale, con l’attuale giunta apprezzata per il 76% - contro una media europea del 52%.

“È importante fare tesoro dell’opinione dei cittadini, partendo dalla consapevolezza dei propri punti di forza per poi cercare di intervenire prontamente in tutte le aree migliorabili”, ha dichiarato Filippo Troiani, Responsabile di Cyclomedia in Italia. “Oggi ogni municipalità nel Paese deve lavorare per il raggiungimento di standard di sicurezza sempre più elevati: eliminare le vittime della strada entro il 2050 è una responsabilità importante e condivisa. Cyclomedia è al servizio delle Amministrazioni Locali per fornire dati stradali di elevatissima qualità e a larga scala. L’innovazione tecnologica rende possibile una più efficace gestione del patrimonio urbano e può contribuire a migliorare anche la sicurezza stradale.”