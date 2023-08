La sicurezza stradale non esiste per il Viminale? La denuncia dell'Asaps

Sembra che l'Associazione sostenitori della Polizia stradale stia esprimendo preoccupazioni legate alla mancanza di attenzione al tema della sicurezza stradale all'interno del Dossier del Ministero dell'Interno per il 2023, così come era accaduto nel 2022.

L'Associazione ritiene che il Dossier, un ampio documento sulla sicurezza e l'ordine pubblico in Italia, non dedichi spazio sufficiente alla questione della sicurezza stradale nonostante il persistente problema di incidenti mortali e lesioni sulle strade italiane.

L'intervento del presidente dell'Associazione, Giordano Biserni, sottolinea che il Ministero dell'Interno sembra non attribuire abbastanza importanza al problema della sicurezza stradale, considerandolo quasi irrilevante o trascurabile, del resto anche noi abbiamo riportato il fatto che Roma è la capitale europea più pericolosa. Biserni critica il fatto che il Dossier non includa statistiche e dati dettagliati sulla mortalità e sugli incidenti stradali verificatisi nei primi mesi del 2023. L'Associazione lamenta inoltre che non siano stati forniti dati sul numero di pattuglie stradali impiegate rispetto a dieci anni fa, quando la Polizia stradale aveva più distaccamenti attivi.

Nell'intervento vengono forniti alcuni dati drammatici riguardo agli incidenti stradali, tra cui il numero di pedoni, ciclisti, motociclisti e bambini deceduti in incidenti durante il 2023. L'Associazione sottolinea che questi numeri indicano un problema significativo di sicurezza stradale che richiede attenzione e azione da parte delle autorità competenti. Un altro dato significativo riguarda il periodo estivo, in quanto il caldo dell'abitacolo può aumentare lo stress alla guida e la probabilità di incidenti.

Infine, l'intervento di Biserni si conclude con una richiesta di spiegazioni da parte del Ministero dell'Interno sul motivo per cui il tema della sicurezza stradale sembra essere trascurato nel Dossier. La preoccupazione espressa riflette l'importanza della sicurezza stradale come questione critica che richiede l'attenzione delle autorità per prevenire ulteriori perdite di vite umane e lesioni gravi sulle strade italiane.