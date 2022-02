La sicurezza non è mai troppa: Toyota brevetta il volante gonfiabile

L’annuncio di 15 nuove auto elettriche Toyota dimostra quanto la casa sia impegnata e focalizzato sul futuro della mobilità sostenibile, ma allo stesso tempo non distoglie l’attenzione dal tema della sicurezza alla guida, proponendo idee nuove e innovative, seppur particolari. Il volante gonfiabile è l’ultima trovata della casa giapponese.

Carbuzz ha scoperto infatti un brevetto depositato all’USPTO, l’organismo amministrativo incaricato di rilasciare i brevetti e i marchi depositati negli Stati Uniti, che spiega il funzionamento di questa loro strana ma furba idea, che si applica al sistema che aiuta nel mantenimento della corsia di marcia.

Nella descrizione del progetto, Toyota spiega che solitamente questo sistema avvisa il guidatore con una vibrazione sul volante affiancato da un avviso sonoro, che secondo il colosso nipponico non fa altro che distrarre il conducente, che udendo il segnale acustico sposterà gli occhi dalla strada per vedere che cosa sta succedendo.

Il volante gonfiabile sarebbe la soluzione a questo problema, perché così facendo riuscirebbe ad aumentare o diminuire il diametro dell’impugnatura del volante, avvisando il conducente in maniera chiara e senza che lo stesso distolga lo sguardo dalla strada. Le applicazioni di questa tecnologia potrebbero poi essere le più svariate, ad esempio partendo con una corona più “cicciotta”, che indica il regolare avanzamento della vettura, che diventa più sgonfia nel momento in cui si sta deviando dal percorso predefinito.

Ma le zone gonfiabili saranno anche differenziate, quindi potrebbe ad esempio sgonfiarsi la parte sinistra per suggerire una correzione nella stessa direzione, e viceversa. Insomma, come detto è un’idea piuttosto particolare ma ciò che aiuta in termini di sicurezza è sempre ben accetto, e poi non è la prima volta che vediamo idee particolari dalla casa giapponese: di recente Toyota ha mostrato un brevetto di cambio manuale per le auto elettriche.