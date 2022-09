Quanto è sicura l'Alfa Romeo Tonale 2022? I punteggi Euro NCAP

Nei giorni scorsi ci siamo occupati del successo ottenuto dalla Tesla Model Y nei test di sicurezza Euro NCAP, il SUV Crossover americano infatti (ma costruito a Berlino) si è infatti dimostrato uno dei veicoli più sicuri del mercato attuale, com'è andata invece con la nuova Alfa Romeo Tonale?

Diciamo subito che non siamo ai livelli della Model Y, che sul fronte della sicurezza overall, occupanti adulti e Safety Assist in questo 2022 sembra davvero inarrivabile (in basso potete vedere come si posiziona Tonale in riferimento al mercato, con Model Y diventata nuovo punto di riferimento), la nostra Alfa Romeo Tonale però non si è comportata affatto male.

Secondo i dati Euro NCAP il Crossover compatto del Biscione ha ottenuto una percentuale dell'83% nella protezione degli occupanti adulti, mentre i bimbi sono protetti all'85%. Alfa Romeo può migliorare sul fronte della protezione degli utenti fragili della strada, pensiamo a pedoni e ciclisti in primis, con Tonale che ha ottenuto il 67%, mentre possiamo dormire sonni tranquilli con i Safety Assist: 85%.

Punteggi che son bastati a far ottenere le 5 Stelle all'Alfa Romeo Tonale, ormai disponibile nel nostro Paese da diverse settimane - anche diesel. Sono infatti stati aperti gli ordini dell'Alfa Romeo Tonale diesel da 130 CV che mancava al debutto. Se vivete a Milano, o siete di passaggio, ammirate dal vivo nuova Alfa Romeo Tonale nel flagship di Portello, uno store appena inaugurato da Stellantis.