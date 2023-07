In Sicilia sconti regionali su auto elettriche e Full Hybrid: cosa c'è da sapere

Come probabilmente già saprete, in Italia è attualmente attivo l’Ecobonus, un incentivo statale utile ad acquistare auto poco o non inquinanti. Questo bonus può essere tuttavia sommato ad altri incentivi regionali, ad esempio in Lombardia ci sono sconti su termiche, ibride ed elettriche. Ora anche in Sicilia tornano i bonus regionali.

La giunta regionale Schifani ha approvato il decreto proposto dall'assessore alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò, secondo cui è possibile ottenere fondi in caso di rottamazione di una vecchia auto con certificazione da Euro 0 a Euro 3. L’incentivo della regione Sicilia può essere sfruttato per l’acquisto di nuovi veicoli elettrici oppure Full Hybrid Euro 6.

Per le nuove auto Full Electric è previsto un contributo di 5.000 euro, significa che assieme all’Ecobonus nazionale è possibile scalare fino a 10.000 euro dal prezzo di listino. Per le auto Full Hybrid Euro 6 il contributo previsto è di 2.500 euro. Il bonus andrà direttamente ai cittadini residenti in Sicilia, basterà avere una patente B o BS e possedere un’auto termica inquinante da Euro 0 a Euro 3 - utile per la rottamazione. La proprietà del mezzo acquistato dovrà essere mantenuta per almeno 24 mesi, non si potrà rivendere prima.

Le domande di contributo potranno essere presentate fino al 30 novembre 2023 inviando una Pec all’indirizzo dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it. Bisogna allegare: il contratto di acquisto della nuova auto Full Electric o Full Hybrid, il certificato di rottamazione, il documento di circolazione del mezzo da rottamare, il documento di identità e la patente del richiedente. A disposizione dei cittadini siciliani ci sono 194.000 euro, al termine dei quali non sarà più possibile erogare bonus.