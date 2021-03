Ecco il sibilo del Tesla Semi: il tir elettrico sfreccia in pista

Il Tesla Semi è sicuramente uno dei veicoli più attesi in assoluto, poiché attraverso di esso il brand di Elon Musk ha intenzione di cambiare in modo radicale e definitivo il trasporto pesante su gomma, introducendo tecnologie a zero emissioni in un settore che ne è totalmente sprovvisto.

Oltretutto non bisogna sottovalutare le migliorie tecnologiche che l'autoarticolato introdurrà rispetto alle sue piccole sorelline. E' possibile infatti che il Semi sarà il primo prodotto della casa di Fremont a montare le nuove celle 4680: più efficienza, costi ridotti e peso inferiore rispetto alle soluzioni tradizionali.

Adesso, tramite il profilo Twitter ufficiale, il brand californiano ha condiviso una interessante clip dove un esemplare quasi definitivo di Semi percorre a velocità sostenuta una balaustra asfaltata la quale disegna una lunghissima curva dall'angolo complessivo superiore ai 180 gradi. Il sibilo dei motori elettrici è chiaramente udibile, ma non ci è concesso conoscere la configurazione specifica dell'esemplare in azione.

Sappiamo ad esempio che il camion di classe 8 andrà a garantire 480 km in variante standard e fino a 800 km per la versione più costosa (i numeri si riferiscono ai test con rimorchio collegato). La prima costerà circa 150.000 dollari, mentre la seconda si aggirerà intorno ai 180.000 dollari.

Già adesso, ben prima della commercializzazione di massa, colossi come Walmart hanno ordinato centinaia di esemplari di Semi per spingere fortemente sulla sostenibilità, e secondo una analisi svolta nell'agosto del 2020 è molto probabile che questi autoarticolati a zero emissioni invaderanno gli l'America del Nord con decine di migliaia di esemplari in pochissimi anni.