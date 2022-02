Showroom a Dubai vi farà rimanere a bocca aperta, che collezione assurda!

La ricchezza di Dubai si manifesta in vari modi, tra cui la Lykan Hypersport utilizzata dall’ambulanza per le emergenze, utilizzata solamente per il pronto intervento. Recandosi nelle concessionarie della città, però, ci si trova sempre dinanzi a uno spettacolo che ci lascia a bocca aperta, data la notevole quantità di auto esotiche disponibili.

Grazie al canale YouTube CB Media abbiamo accesso a un recente video che mostra il paradiso dentro le mura di F1rst Motors, concessionaria dove si possono trovare tantissime supercar in mostra e/o in vendita. Solamente all’entrata è possibile vedere una fantastica Ferrari LaFerrari rosso brillante, accompagnata poi da Ferrari SF90 Stradale blu, una McLaren Speedtail bianca, una Ford GT blu, una McLaren P1 GTR omologata per la strada e una McLaren Senna bianca.

La serie non finisce qui, però, poiché troviamo qualche Porsche 911 GT3, Lamborghini Huracan STO, anche una McLaren P1 e una Porsche 911 GT2 RS Clubsport. E se preferite la produzione nipponica, perché non acquistare una Nissan Skyline R34 GT-R? Insomma, avete capito, la lista è praticamente infinita. Il nostro consiglio resta quindi uno soltanto: godetevi il video e ammirate lo spettacolo offerto a Dubai.

