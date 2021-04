Show per il Tesla Cybertruck in Texas: ecco l'abitacolo del prototipo

In ogni caso ad Austin erano presenti tantissime persone, e alcune di esse hanno immortalato il Cybertruck mentre scorrazzava sul terreno battuto di fronte allo stabilimento in costruzione. La parte più interessante è di sicuro quella relativa agli interni: il calce troverete una foto dell'abitacolo minimale con tanto di volante a cloche e display centrale . E' molto probabile che il prototipo sarà modificato in modo significativo da questo preciso istante al suo debutto sul mercato, ma dal nostro canto crediamo che in linea di massima il linguaggio estetico resterà il medesimo. Per chiudere senza allontanarci dalla capitale dello stato del Texas vogliamo mostrarvi delle assurde riprese aeree dello stabilimento Tesla: i dipendenti hanno disegnato un enorme "doge" sul terreno antistante .

La Texas Gigafactory di Austin sta attraversando una fase di costruzione con ritmi record, e il recente tweet di Musk visibile in fondo alla pagina fa presagire il fatto che comincerà a sfornare Cybertruck in quantità industriale fra non molto.

I was just there, driving Cybertruck around the site where it will be built! — Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2021

Limited production of Model Y this year, high volume next year — Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2021