Sullo shop Tesla si può pagare in Doge: Elon Musk apre alla moneta meme

A sentire il nome di Elon Musk si pensa immediatamente a Tesla, SpaceX e Paypal, in molti però collegano il nome del manager sudafricano anche alle criptovalute. Un mondo più volte accarezzato dallo stesso Musk, che nelle ultime ore ha annunciato di accettare le monete Doge per l'acquisto del merchandise sullo store Tesla.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando: la moneta Doge è una criptovaluta nata per gioco, per scherzo, riprendendo un famoso meme di internet. Uno scherzo che lo stesso Elon Musk e altri facoltosi fan hanno trasformato in un miracolo, con più di un investitore che grazie a Dogecoin ha lasciato il lavoro per godersi i frutti raccolti in brevissimo tempo.

Oggi Doge è accettato come valuta da diverse realtà, di recente pensiamo alla start-up Nothing che l'ha aggiunta fra le cripto valide per l'acquisto assieme a Bitcoin, Ethereum e USDT, tre delle più famose virtual coin del mercato attuale. Inutile dire che dopo l'ultimo annuncio di Elon Musk Doge è schizzato nuovamente verso l'alto, acquistando ulteriore valore, del resto non è la prima volta che il magnate fa il bello e il cattivo tempo con le cripto.

Il giorno in cui Musk ha annunciato di accettare Bitcoin per l'acquisto delle auto Tesla l'intero mercato è schizzato in alto, per crollare in maniera inesorabile quando la moneta è stata respinta per questioni ambientali. Lasciamo a voi le considerazioni morali sul comportamento di Musk, che sulle cripto non può essere controllato da nessuna autorità (quando interviene sulla "vera" borsa invece c'è la SEC che spacca il capello...). La questione Doge e shop Tesla comunque non è chiara, poiché solo una parte del merchandising in vendita si potrà acquistare con la moneta, chissà cosa frulla in testa a Musk, che sul fronte cripto è davvero imprevedibile.