Shmee esasperato dalla Porsche Taycan:'la mia peggiore esperienza con un'auto elettrica'

Tim Burton, proprietario e gestore del canale YouTube Shmee150, è un grande appassionato di auto che non manca mai di dire la propria riguardo modelli tradizionali o quelli completamente elettrici. In questo caso si è concentrato sulla Porsche Taycan per evidenziare le sue frustrazioni nell'esperienza utente con la rapida EV tedesca.

Non molto tempo fa ha acquistato la costosa sportiva con totale fiducia, per trovarsi poi di fronte a una generale inadeguatezza dell'infrastruttura di ricarica all'interno della città di Londra. Burton è costretto quindi a spostarsi fuori dalla capitale britannica per trovare le colonnine a ricarica rapida, sperando che l'operazione gli consenta nel complesso di guadagnare minuti preziosi.

Oltretutto, da parte loro, le EV godono di una funzionalità impossibile da ottenere per le vetture tradizionali: la ricarica casalinga. Questa però è per forza di cose molto lenta, e la conseguente necessità di rivolgersi alle stazioni pubbliche ha evidenziato alcune problematiche legate alla ricarica presso l'infrastruttura Ionity, le quali hanno complicato la vita a Burton.

L'appassionato di motori ha infatti provato a caricare la sua macchina per quattro volte di seguito, ottenendo un fallimento ogni singola volta. Nonostante l'abbia lasciata collegata per lunghi periodi di tempo, è riuscito a portarla soltanto dal 23 al 54 percento in circa tre ore. Burton ha confessato di essere piuttosto irritato dalla situazione ("la mia peggiore esperienza con un'auto elettrica"), per cui porterà la sua Taycan a chi di dovere per capire cosa stia succedendo.

E' chiaro che uno scenario simile non può essere affatto regolare, e un guasto rappresenta l'ipotesi più plausibile e forse auspicabile. Da parte nostra non mancheremo di aggiornarvi in caso di novità da Shmee150, ma avviandoci a chiudere vogliamo rimandarvi alla imminente Porsche Macan EV: il secondo modello completamente elettrico del produttore di Stoccarda incarnerà "l'offerta più sportiva del suo segmento."

In ultimo, tornando alla Taycan, ci pare doveroso mostrarvi un interessantissimo video in merito alle sue prestazioni in accelerazione: la sportiva elettrica ha sfidato sul dritto un'arrabbiatissima BMW M8 Competition.