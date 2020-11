Shmee ci mostra la selvaggia Apollo Intensa Emozione

La Apollo Intensa Emozione è una vettura assolutamente estrema, nelle caratteristiche quanto nelle forme estetiche. Il bolide fu annunciato nell'ottobre del 2017 da Apollo, un produttore tedesco il quale ha voluto fare il suo ritorno in scena nel modo più spettacolare.

Stiamo parlando di una macchina estremamente rara, in quanto in tre anni di produzione soltanto 10 facoltosi clienti hanno potuto mettervi le mani sopra. Per sua grande fortuna Shmee ha avuto modo di avvicinare la Apollo IE di Barry Skolnick che, come potete vedere dal video in alto, possiede una collezione di automobili di un certo rilievo in quel di Miami.

L'esemplare si mostra con uno schema colori in Orange Dragon, il quale evidenzia le numerosissime prese d'aria, guglie, rientranze, ali e curve senza soluzione di continuità. Di certo il look appare minaccioso, e rappresenta in modo perfetto le specifiche tecniche della meccanica nascosta sotto la carrozzeria.

Prima di addentrarci nella divulgazione dei numeri sappiate però che il telaio è un tubolare monoscocca composto solamente di materiali leggerissimi (105 kg complessivi), e che l'abitacolo viene prodotto dopo che il team addetto alla costruzione viene a conoscenza dei dettagli anatomici e delle preferenze del futuro proprietario, in modo tale da poterlo avvolgere attraverso degli interni fatti apposta per lui.

La Apollo Intensa Emozione mette sull'asfalto un poderoso V12 aspirato da 6,3 litri capace di 791 cavalli di potenza e 759 Nm di coppia, i quali catapultano in avanti i 1.250 kg della macchina in modo eccezionale: si va da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e si superano tranquillamente i 340 km/h.

A proposito di vetture estreme non possiamo non menzionare l'estremo Bugatti Bolide appena presentato. Il mostro di carbonio, facendo praticamente impallidire ogni hypercar presente sul mercato, figura una potenza di 1.850 cavalli e un peso di 1.240 kg. In ultimo vi rimandiamo ad una hypercar leggermente più docile: ecco il lussurioso unboxing della Bugatti Divo in Matte Blue.