Shmee si mette al volante della Lamborghini Aventador SV più chiassosa di tutte

Quello che potete ammirare dal sesto minuto del video in alto è un esemplare assolutamente esuberante di Lamborghini Aventador SV, il quale V12 emette di sicuro un sound molto elevato, ma i decibel sono stati portati all'estremo con una modifica specifica.

Il proprietario del canale YouTube Shmee150 ha avuto modo di poterci mettere le mani sopra, e grazie a lui possiamo anche noi udire la melodia che fuoriesce dagli scarichi della supercar italiana. La Aventador SV in questione gode del sistema di scarico Volcano Flametador ideato da Frequency Intelligent Exhaust e, per tenere fede alla denominazione affibbiatagli, è rumoroso proprio quanto un vulcano ed emette fuoco e fiamme ad ogni scalata di marcia.

L'esemplare fa parte della collezione di GerCollector, che di tanto in tanto ci permette di dare un'occhiata a qualche bolide attraverso la sua pagina Instagram. Le riprese, nei primi minuti, mostrano infatti un lussuosissimo garage con in bella mostra due esemplari di McLaren Senna, una Aventador in nero con dettagli rossi, una serie di motociclette di assoluto livello, vetture d'epoca e tanto altro.

A ogni modo, una volta uditi i possenti scarichi della Lambo, Shmee150 ci ha parlato anche di un esemplare di Ferrari F40 in fase di ricostruzione, al quale stava per esser montato il sistema di scarico Tubi presente nel bagagliaio della vettura di Sant'Agata Bolognese.

In conclusione, restando in tema di marchi italiani, vi dobbiamo comunicare le brutte notizie provenienti da Maserati: il 2019 è stato sicuramente difficile per il brand, ma il 2020 ha fatto registrare vendite a picco. Al contempo Scuderia Ferrari ha accettato le nuove regole per le prossime stagioni di Formula 1, e il risultato consiste nella partecipazione del team ai campionati che vanno dal 2021 al 2025.