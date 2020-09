Shimano presenta il nuovo motore EP8 per e-bike: compatto, leggero e potente

Di biciclette elettriche si parla già da svariati anni, ben prima che il recente Bonus Mobilità 2020 ideato dal nostro governo facesse registrare un vero e proprio boom di vendite. Non a caso ci sono grandi brand che fanno a gara per produrre motori sempre più leggeri, potenti ed efficienti: oggi vi mostriamo la nuova creatura Shimano.

Insieme a Bosch, Shimano è sicuramente uno dei top player del mercato, un marchio che in quanto a biciclette ha soltanto da insegnare, ed è già qualche anno impegnato a testa bassa a lavorare su nuove batterie e motori per e-bike. Per quanto riguarda le prime, lo scorso maggio vi abbiamo parlato dei rinnovati accumulatori con 160 km di autonomia ("fino a"), oggi invece vi presentiamo il nuovo motore Shimano EP8.

Classico propulsore a montaggio centrale, pesa appena 2,6 kg ed è in grado di generare ben 85 Nm di coppia istantanea - ovvero +21% rispetto al motore Shimano STEPS E8000 in modalità Trail e Boost. Il nuovo case in magnesio pesa 300 grammi in meno rispetto alla generazione precedente ed è un 10% più compatto, Shimano ha dunque realizzato un piccolo capolavoro di tecnica che grazie a nuovi ingranaggi riduce la resistenza del 36%. Significa che l'assistenza sarà quantomai lineare, i ciclisti avranno la sensazione di pedalare normalmente anche con il motore impostato al massimo livello di supporto. Ora non vediamo l'ora di trovare questo nuovo Shimano EP8 montato su qualche nuovo modello e di metterlo sotto pressione.