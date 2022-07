Shimano porta il cambio automatico sulle bici elettriche con il sistema CUES

In campo automotive è sempre più difficile trovare vetture con cambio manuale (Mercedes-Benz abbandona il cambio manuale), a meno che non si vada sui segmenti più economici o più sportivi. Ora però il cambio automatico sta per arrivare prepotentemente anche sulle e-bike: lo ha creato Shimano.

La leggendaria azienda giapponese specializzata in cambi per bici e non solo ha presentato un nuovo sistema per rendere elettronico il cambio. Il drivetrain si chiama CUES ed è pensato soprattutto per chi usa la e-bike per andare al lavoro tutti i giorni, come mezzo principale. Questo sistema è dotato della nuova tecnologa di Shimano LinkGlide ed è disponibile in due versioni: da 10 oppure 11 rapporti.

Anche se i due deragliatori sembrano simili, quello a 11 rapporti è più versatile e supporta pignoni fino a 50 denti, mentre quello a 10 rapporti supporta pignoni fino a 43 denti. Il sistema di cambio elettronico è integrato nell'intero sistema CUES, che però ci permette di passare al manuale in qualsiasi momento, possiamo dunque scegliere noi quando cambiare le marce.

Il nuovo sistema Shimano CUES è compatibile con i motori EP600 ed EP801 (Shimano annuncia il nuovo motore EP8), se ne avete uno dunque è abbastanza semplice aggiungere il cambio automatico alla vostra bici, per quanto riguarda il mercato del nuovo invece speriamo che sempre più produttori adottino nativamente il sistema CUES sulle loro bici elettriche.