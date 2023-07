Shell torna a investire su petrolio e gas: il responsabile delle rinnovabili se ne va

Mentre aziende e startup in tutto il mondo stanno facendo sacrifici enormi per puntare sempre più su energie rinnovabili, Shell fa un clamoroso passo indietro - e il responsabile delle rinnovabili si dimette e va altrove.

Thomas Brostrøm, che negli ultimi due anni si è occupato di energie rinnovabili per Shell, si è appena dimesso “per seguire nuove opportunità esterne”. Dimissioni che arrivano dopo le nuove strategie aziendali approvate dal CEO Wael Sawan, che prevedono un ritorno massiccio alla produzione di petrolio e gas e meno investimenti in ambito rinnovabile, in controtendenza rispetto a tutti i trend del momento.

Shell è una compagnia di cui ci siamo occupati spesso su queste pagine, anche perché negli anni scorsi ha stretto una partnership con BYD per portare nuove stazioni di ricarica in Europa, inoltre ha trasformato diversi distributori tradizionali in hub di ricarica. Addirittura nel 2021 voci di corridoio suggerivano un possibile abbandono graduale del petrolio in favore dell’energia elettrica pulita, poi qualcosa è evidentemente cambiato. I piccoli segni di cambiamento sono arrivati sotto la direzione del CEO Ben van Beurden, che nell’estate del 2021 ha assunto Thomas Brostrøm per spingere maggiormente sulle rinnovabili, a gennaio 2023 però è arrivato Wael Sawan e così anche la marcia indietro.

Con Sawan il ruolo della divisione rinnovabili è stata lentamente rimpicciolita, con il potere di Brostrøm praticamente azzerato; nel frattempo anche l’idea di ridurre gli investimenti sul petrolio è stata annullata. Non è forse un caso che il report Oil and Gas Benchmark pubblicato dalla World Benchmarking Alliance nelle ultime ore abbia dichiarato come le compagnie del settore petrolifero “non abbiano fatto progressi dagli Accordi di Parigi siglati nel 2021”. Come dire, bene ma non benissimo...