Shell contro la rivoluzione green: si rischia un aumento del prezzo della benzina?

Molto probabilmente qualcuno ci avrà già pensato, ora però Shell dissolve ogni dubbio: secondo la compagnia petrolifera, a pagare la transizione elettrica saranno gli automobilisti termici. Come? Attraverso la benzina sempre più cara...

Shell non è molto d’accordo - ovviamente - con la decisione dell’Unione Europea di fermare la vendita delle nuove auto termiche a partire dal 2035. Più volte ha detto che la rivoluzione green la pagheranno i cittadini che consumano carburanti, poiché questi potrebbero molto presto costare di più. Shell prevede un aumento dei prezzi per due motivi principali: da una parte le grandi compagnie petrolifere potrebbero essere costrette, a livello europeo, ad aggiungere colonnine di ricarica ai distributori di carburante già esistenti. Un’operazione che ha dei costi che l’azienda non vuole sostenere. In secondo luogo, la compagnia ha paura che l’estrazione di petrolio e gas possa essere in qualche modo limitata, nei Paesi Bassi (nazione dalla quale la compagnia ha lanciato “l’allarme”) come nel resto d’Europa; qualora queste operazioni venissero in qualche modo frenate, i prezzi dei carburanti salirebbero irrimediabilmente.

Il clima è tutt’altro che disteso, soprattutto perché le compagnie petrolifere come la Shell hanno importanti obiettivi ambientali da rispettare negli anni a venire: queste aziende devono ridurre le loro emissioni di CO2 del 45% dal 2019 al 2030, i tempi dunque stringono e sembra che Shell - ancora una volta - non abbia intenzione di pagare di tasca propria le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Chi pagheranno saranno - indovinate un po’ - gli automobilisti che acquistano ogni giorno benzina e gasolio, almeno stando agli avvertimenti della compagnia petrolifera.

Al momento si tratta soltanto di “proclami”, presto però i prezzi potrebbero davvero salire e c’è il rischio che si superino facilmente i 2 euro al litro in diverse parti d’Europa, Italia compresa, dove già oggi un litro di verde costa attorno all’euro e novanta. Al di là del termine del 2035 voluto dalla UE, ogni rivoluzione necessita di sacrifici e sforzi economici, in questo caso ne va della salute dell’ambiente ma anche della nostra personale - che respiriamo smog ogni giorno nelle nostre città. Si può discutere sul termine temporale, concedere a cittadini, aziende e governi qualche altro “anno di riflessione”, è però chiaro a molti che l’era dei carburanti fossili per i veicoli è all’inizio della sua fine, come emerso dall’ultima COP28. Shell ha ovviamente un intero business da salvaguardare, incutere timore negli automobilisti è una tattica forse subdola ma funzionale, vedremo se sortirà qualche effetto a livello politico...

Tendine parasole bambini Buio Ottimale con protezione UV certifi è uno dei più venduti oggi su