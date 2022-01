Shell ha convertito una stazione di servizio londinese in un Charging Hub per auto EV

Saranno sempre di più le vetture EV in giro per le nostre strade, per questo sarà fondamentale avere un’ottima rete di stazioni di ricarica dove ricaricare la propria auto. Le città e le aziende stanno cercando una propria soluzione a riguardo, e tra queste c’è Shell, che ha trasformato la sua prima stazione di rifornimento in un Charging Hub.

Stellantis sta testando dei tratti autostradali con ricarica wireless, mentre in Massachussets collegano le stazioni di ricarica ai pali della luce presenti sul tessuto urbano, per ridurre costi e facilitare l’installazione di nuove fonti di rifornimento per le auto EV. Shell ha a disposizione quasi 8000 stazioni di ricarica, ma di recente ha deciso di trasformare una stazione di rifornimento del Fulham in un Charging Hub da riferimento, che permette la ricarica di 10 veicoli con stazioni ad alta velocità da 175 kW, costruite dall’azienda australiana Tritium.

Questa stazione non è lussuosa come il Charging Hub Audi, ma offre comunque un’area di attesa dove far accomodare i propri clienti, con tanto di bar e piccoli negozi. Per ottimizzare la produzione di energia e rispettare l’ambiente, la stazione è dotata di pannelli solari sul tetto, e Shell afferma che l’energia destinata alla ricarica viene generata in maniera 100% green.

Proprio come in Massachussets, l’obiettivo dell’azienda olandese è quello di fornire una zona di ricarica più accessibile per coloro che non hanno un parcheggio privato e la possibilità di caricare la propria vettura comodamente da casa, oltre ad offrire più opportunità di ricarica in generale, dato che le colonnine non sono mai troppe, specialmente se si pensa alla rapida espansione delle auto EV, senza dimenticare che le zone di sosta apposite sono spesso occupate dai furbetti che le usano come parcheggi.