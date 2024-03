Shell, 500 stazioni all'anno saranno convertite in punti di ricarica per le elettriche

La transizione elettrica sembra aver completamente invaso la multinazionale Shell, la quale sta rispondendo alle mutevoli esigenze dei clienti, espandendo le offerte di ricarica per veicoli elettrici.

E' previsto che la società ceda circa 500 siti di proprietà (compresi quelli in joint venture) tra il 2024 e il 2025, riducendo così l'impronta di vendita al dettaglio del 2,1%. Questo poiché i guadagni non hanno soddisfatto le aspettative.

Shell ha indicato che concentrerà i suoi sforzi in Cina e in Europa, dove il mercato dei veicoli elettrici è più sviluppato e la domanda di stazioni di ricarica pubbliche è elevata. L'obiettivo è aumentare il numero di punti di ricarica gestiti da 54.000 a 200.000 entro il 2030.

Attualmente, le colonnine di ricarica Shell sono posizionati presso stazioni di servizio, lungo le principali strade e nei siti più affollati della rete europea. Nonostante un rallentamento della domanda di veicoli elettrici negli Stati Uniti, Shell ritiene che valga la pena investire nella transizione energetica su scala globale (ma non sull'idrogeno a quanto pare, dal momento che Shell ha chiuso tutte le sue stazioni H2 in California). La società mira a sfruttare i suoi vantaggi competitivi, come l'offerta di generi alimentari nelle stazioni di ricarica, per aumentare le proiezioni di profitto.

Anche gli esperti di settore ritengono che gli operatori al dettaglio come Shell possano avere successo nella fornitura di servizi di ricarica solo se riusciranno a integrare le stazioni con altri servizi complementari come, appunto, minimarket e autolavaggi.

Questa estate vi abbiamo stilato una sorta di classifica riguardo l'adozione dell'elettrico in tutta Europa: i Paesi Bassi sono al primo posto con 111.821 punti di ricarica. L'Italia si trova al quarto posto con 30.787 punti attivi. La Germania è terza con 82.609 punti, mentre la Francia è seconda con 83.317 punti. La Spagna si classifica quinta con 29.539 punti di ricarica. La mobilità elettrica è in crescita in Europa, con l'Italia che sembra esse ben posizionata a livello di infrastrutture, anche se il lavoro da fare è ancora molto.

