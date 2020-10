Shelby GT500 distrutta dai vigili del fuoco durante un'esercitazione: furiosi i fan

Vi siete mai chiesti cosa possa succedere a una vettura di preproduzione in fase di test la quale ha ultimato il proprio scopo? Probabilmente siete in molti, e state per ricevere una riposta interessante.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Dearborn ha preso una Ford Mustang Shelby GT500 del 2020 nella periferia di Detroit e ne ha fatto buon uso durante una particolare esercitazione. Come potete vedere dal post Facebook in fondo alla pagina, adesso le sue condizioni sono da vero rottame.

Le foto sono state condivise dallo stesso dipartimento di Dearborn nel corso della giornata di ieri, e mostrano il bolide distrutto, coi tanti appassionati di Mustang, e di motori in generale, estremamente arrabbiati per lo "spreco". Non tutti però sanno che questi esemplari vengono provati per centinaia di migliaia di chilometri, nonché sottoposti a enormi stress di ogni tipo, i quali li portano comunque a un deterioramento notevole. Difatti l'unica soluzione a test ultimati, è quella di sbarazzarsene in ogni caso. Insomma, mettere nelle mani dei vigili del fuoco una macchina da rottamare non si può affatto considerare uno spreco.

Particolarmente esilarante il commento di un utente Facebook (il post è ancora visibile), il quale ha augurato una diarrea fulminante a tutti coloro i quali hanno commentato in modo aggressivo prendendosela ingiustificabilmente col Corpo Nazionale statunitense. Certo non è piacevole assistere alla distruzione di una ottima sportiva da 73.000 dollari, ma è un processo che fa parte della ricerca e dello sviluppo utile anche alle successive vetture e alle loro avanzatissime tecnologie.

In sintesi, è meglio contribuire all'addestramento di chi potrebbe in futuro salvarci la vita, che spedire in rottamazione una Shelby GT500. Avviandoci a concludere non possiamo affatto tralasciare l'approdo in Europa della fantastica Ford Mustang Mach 1: scopriamola insieme.

In ultimo invece vi rimandiamo ai bolidi messi in pista da Ford Performance alla Goodwood SpeedWeek: si spazia dalla Ford GT alla nuova Puma ST.