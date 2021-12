Shelby festeggerà i 60 anni col ritorno della Ford Mustang GT500KR da oltre 900 CV

Il prossimo anno Shelby American festeggerà il suo 60° compleanno e celebrerà l’evento con una nuova GT500KR, dove le lettere KR stanno per “King of the Road”. Sarà la terza generazione di questo modello, e sotto al cofano nasconde il V8 da 5.2 litri che è stato potenziato a dovere per raggiungere una potenza mozzafiato.

Grazie all’adozione di un compressore Whipple, di un nuovo intercooler, di uno scambiatore di calore e di uno scarico completo Borla, la Mustang GT500KR adesso eroga 913 CV, a dispetto dei 771 CV della GT500 base (a proposito, sono state rubate quattro Shelby GT500 con un colpo in stile hollywoodiano). L’incremento prestazionale va a braccetto con miglioramenti mirati al comparto telaistico del mezzo, che può contare su semi assi più performanti, molle regolabili in altezza, barre antirollio Ford Performance e sospensioni MagneRide ricalibrate.

Inoltre è dotata di attacchi delle sospensioni superiori che permettono la regolazione dell’angolo di camber, perni ruota più rigidi e nuovi cerchioni da 20 pollici in alluminio forgiato avvolti in pneumatici dalla mescola più sportiva.

A livello estetico invece sono stati adottati numerosi componenti in fibra di carbonio, come il cofano, lo splitter anteriore, il diffusore posteriore e le appendici dell’alettone. Ma le modifiche estetiche non terminano qui, e i clienti potranno optare anche per un kit di allargamento, e per l’aggiunta delle iconiche doppie righe che percorrono la vettura per tutta la sua lunghezza.

Gli interni invece sfoggiano sedili inediti, tappetini ricamati e una placca che indica il numero dell’esemplare. Inoltre è possibile togliere il divanetto posteriore per sostituirlo con una barra d’irrigidimento.

Gli ordini sono aperti fino al 1° febbraio del 2022, e il kit verrà proposto ad un prezzo di 54.995 dollari (circa 48.600 euro al cambio attuale), installabile su tutte le GT500 prodotte dal 2020 al 2022. Ci saranno un totale di 180 esemplari per il mercato statunitense, mentre altre 45 esemplari verranno venduti nel resto del mondo. Il primo esemplare in assoluto andrà però all’asta presso Barrett-Jackson's Scottdale il prossimo 29 gennaio, con il ricavato che verrà devoluto alla fondazione Carroll Shelby e all’organizzazione JDRF, che finanzia la ricerca sul diabete di tipo 1.

Rimanendo in tema muscla car di casa Ford, non perdetevi la presentazione della Ford Mustang GT per il campionato V8 Supercars australiano.