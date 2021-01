La Shelby 427 Cobra di Paul Walker è in vendita: l'esemplare è stupendo

Il mai abbastanza compianto Paul Walker, grande star del franchise di Fast and Furious, era noto anche per possedere una collezione personale di vetture di un certo livello, sia per il valore nella storia dei motori, sia per l'esoticità degli esemplari.

Tra queste spicca senza alcun dubbio una magnifica Shelby 427 Cobra CSX1010 in FAM edition, la quale è appena stata messa all'asta da Mecum Auctions, che ha voluto ribadire la particolare storia che si nasconde dietro di essa.

FAM è un acronimo che sta per "Ferrari's @ss is Mine" e, come qualcuno tra i lettori avrà già intuito, si riferisce alla rivalità che c'era fra la divisione sportiva Ford coadiuvata da Carroll Shelby e Ferrari. Oltre a questo c'è anche da notare la verniciatura in Rosso Corsa, tipica Ferrari, con tanto di interni in pelle chiara. Nello specifico, l'esemplare della galleria di immagini in calce va a far parte delle sole 14 unità di Cobra CSX1000 costruite, ma soltanto due di esse sono state prodotte in FAM edition, per cui lasciamo a voi intuire l'unicità del mezzo.

Passando alle prestazioni, la Shelby 427 Cobra si muove grazie a un generoso V8 da 558 cavalli di potenza abbinato ad un cambio Tremec TKO600 manuale a cinque rapporti, il quale manda la potenza alle sole ruote posteriori. A gestire la manovrabilità invece ci pensano il volante a cremagliera e le sospensioni indipendenti, mentre il sistema frenante è incarnato da freni Wilwood con pinze Shelby.

Riguardo l'estetica possiamo soltanto lodare il lavoro svolto da AC Cars sulla carrozzeria in alluminio, dotata anche di roll bar in acciaio inossidabile, la quale poggia su cerchi vecchio stile da 15 pollici. In sintesi, stiamo parlando di una macchina che fa davvero parte della storia dell'automobilismo, che non è stata soltanto commissionata da Carroll Shelby in persona, ma fa anche parte di un immaginario che va oltre le specifiche tecniche.



Visto che abbiamo più volte citato il brand Shelby, vogliamo rimandarvi ad un interessantissima drag race, alla quale ha partecipato anche una Ford Mustang Shelby GT500, che ha osato sfidare pure una Ferrari F8 Tributo, una Lamborghini Huracan Evo e una Porsche 911 Turbo S: ecco l'esito della sfida.



In ultimo vogliamo tornare in tema di aste estremamente esclusive citandone una la quale ha probabilmente sorpreso molti osservatori che non conoscono bene la McLaren Speedtail: un esemplare del pazzesco bolide britannico è stato piazzato ad una cifra stratosferica.