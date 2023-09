Shaquille O'Neal presenta il suo nuovo bolide: una Rolls-Royce a tema Superman

Le Rolls-Royce piacciono molto ai vip, Cristiano Ronaldo ha ammesso molte volte di trovarsi molto bene con le auto di lusso inglesi, tanto che Georgina Rodriguez gli ha regalato una bellissima Dawn per Natale. Anche Shaquille O'Neal pare apprezzare molto: questa versione del modello Phantom è davvero molto particolare.

Le immagini di questa particolare personalizzazione, sono state diffuse sui social media da West Coast Customs, un famoso tuner americano (potete trovare il post con le foto in fondo a questo articolo). Questa bellissima Rolls-Royce Phantom è stata modificata con componenti esterni firmati da Mansory. Il risultato è una Phantom ancora più imponente e aggressiva.

Il frontale della vettura presenta una sezione inferiore ridisegnata del paraurti anteriore, che ha un elemento centrale simile a una griglia e un grembiule sporgente. Ai lati ci sono delle luci a LED aggiuntive che migliorano la visibilità. Le minigonne laterali sono state arricchite con degli attacchi in fibra di carbonio che si integrano con la linea della carrozzeria. Sul retro spiccano due spoiler, uno sul cofano del bagagliaio e uno sopra il parabrezza posteriore, che aumentano la deportanza. Il diffusore posteriore è anch’esso in fibra di carbonio e contribuisce a dare un tocco sportivo alla Phantom.

La vettura è stata dotata di un set di ruote aftermarket che si abbinano perfettamente al colore nero dell’esterno. Le leghe hanno un design a dieci razze e una finitura nera lucida. I tappi centrali sono personalizzati con il logo Rolls-Royce e i pneumatici sono dei Pirelli Scorpion, adatti a qualsiasi tipo di terreno. La griglia anteriore ha il logo di Superman al posto della classica statuetta Spirit of Ecstasy. Questo è un dettaglio che caratterizza le auto personalizzate da Shaquille O’Neal, il famoso ex cestista americano e proprietario di questa Phantom.

Il cantante Bad Bunny, per il suo nuovo videoclip invece, ha pesantemente modificato una vecchia Rolls-Royce facendola diventare una off road in puro stile Mad Max. Per alcuni potrebbe essere un sacrilegio