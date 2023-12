Shaquille O'Neal e la 'Ferrari Frankenstein': non ci entrava, così l'ha fatta modificare

Essere alti quasi 2,20 metri ha le proprie fortune, soprattutto se sei un fenomeno a pallacanestro. Ma per guidare delle supercar... Shaquille O'Neal ha raccontato l'esilarante storia della sua 'Ferrari Frankenstein'. Lui era troppo grande per entrare dentro, così l'ha modificata.

Già, troppo grande per una Ferrari, ma la tentazione del Cavallino a quanto pare era troppa, anche per Shaq. Intervistato nel talk show di Conan O'Brien, famosissimo presentatore tv statunitense, l'ex campione NBA ha rivelato della sua prima Rossa di Maranello. "Quando sono arrivato a Beverly Hills - ha detto O'Neal - vedevo tutte queste auto sfarzose, e un giorno ho visto una Ferrari e ho pensato 'la voglio'". Spoiler: l'ha presa, ma non è la "falsa" Ferrari 328 GTB abbandonata in un campo: qualcuno la salvi!

O'Neal, conosciuto anche per il suo estro comico, non ha risparmiato alcun dettaglio nel suo racconto. "Sono andato (al concessionario, ndr) e il tipo (il venditore, ndr) mi ha detto 'sei troppo grosso'. E io odio quelle parole". Ed è proprio a questo punto che nasce l'idea; una stramba idea, ma allo stesso tempo geniale: "Uno dei ragazzi mi ha detto 'forse se ne prendi due le puoi unire'... Ho risposto 'sai cosa? Lo farò!'". Ok, forse un'ambizione troppo ardita per diventare realtà, eppure...

O'Brien, quasi scioccato dalle parole di The Diesel (così veniva chiamato O'Neal quando calcava i parquet della NBA), ha chiesto: "Quindi hai costruito una Ferrari? Le hai tagliate a pezzi (le Ferrari, ndr) e poi le hai unite per creare una Ferrari più grande?". Sembra impossibile anche a noi, eppure Shaq dà conferma: "Sì".

O'Neal, che intanto ha detto basta alle supercar (Shaquille O'Neal presenta il suo nuovo bolide: una Rolls-Royce a tema Superman) ha comprato la sua Ferrari F355 Spider nel 1998, quando militava nei Los Angeles Lakers, e a quanto pare l'ha realmente modificata solamente per poterci salire (e guidarla ovviamente).

Il risultato è documentato in un video YouTube pubblicato dal canale Slot King Dream. Le più grandi modifiche? Beh, chi l'ha provata non riusciva a toccare con i piedi i pedali, il serbatoio si trova nel cofano, ma soprattutto non c'è il tettuccio.