Da Shanghai il nuovo Nissan X-Trail: l'arrivo in Europa nel 2022

Negli USA è conosciuto come Nissan Rogue, ossia la versione americana del “nostro” Nissan X-Trail, ed è stato aggiornato lo scorso anno in grande anticipo rispetto al resto del mondo. Ora sappiamo che il nuovo X-Trail arriverà anche in Europa.

Durante lo Shangai Motor Show 2021 Nissan ha infatti annunciato il debutto del nuovo SUV nel mercato cinese per la seconda metà del 2021, mentre la commercializzazione europea è pianificata per l’estate del 2022. Ben due anni dal rilascio sul suolo americano, e non è dato sapere il motivo di questo ritardo, ma i vertici di Nissan dichiarano che l’attesa sarà ripagata grazie a un design interno flessibile e versatile - che strizzerà l’occhio in particolare a coloro che nutrono una forte propensione all’avventura, potendo contare sulle ultime tecnologie di bordo Nissan, già presenti negli altri modelli.

La casa nipponica non si è sbilanciata nel dichiarare dettagli tecnici della vettura, ma si sa che una delle motorizzazioni sarà il motore ibrido E-Power del costruttore giapponese, probabilmente la medesima tecnologia montata sul Qashqai 2021, costituita da un motore termico da 1.5 litri unito a un motore elettrico, capaci di garantire una potenza di 187 CV e con il primo propulsore che viene utilizzato per generare energia utile al motore elettrico - il solo che invia la trazione alle ruote.

Stando al costruttore, il nuovo X-Trail offrirà dunque un design moderno e attento ai dettagli, insieme a tanta tecnologia per agevolare il guidatore e mantenerlo sempre connesso.