Shakira e Lewis Hamilton, relazione top secret? 'Si incontrano di notte su un'isola'

Da tempo circolano i rumors circa la possibilità che Lewis Hamilton e Shakira siano una nuova coppia, e nelle ultime ore le notizie su possibili avvistamenti del duo formato dal pilota Mercedes e la nota cantante si sono moltiplicati.

Il britannico è felicemente single da tempo, mentre Shakira ha vissuto una turbolenta separazione da Piqué con tanto di vicenda Renault Twingo-Ferrari che divenne virale.

Nelle ultime settimane, visto lo status di entrambi, sono state diverse le occasioni in cui il pilota e la cantante sono stati paparazzati assieme, come ad esempio dopo il Gp di Miami ma anche a seguito del recente Gp di Silvestone di metà luglio, durante un party.

Nulla di così compromettente comunque, visto che Hamilton e Shakira non sono mai stati catturati in atteggiamenti fin troppo intimi, ma quanto circola in Argentina narra una situazione ben differente, visto che le ultime indiscrezioni raccontano di incontri top secret, lontani da occhi indiscreti (e soprattutto da quelli dei paparazzi), su un'isola iberica.

A sottolineare la vicinanza fra i due è in particolare infobae.com, che parla di un vis-a-vis avvenuto su un'isola delle Baleari fra Maiorca, Minorca e Formentera, negli scorsi giorni: "Hamilton ha raggiunto tre volte la villa, nella notte, per incontrarla. È stato visto entrare nella sua abitazione". Quindi il portale sudamericano aggiunge: "Uno degli autisti di Hamilton lo sente parlare regolarmente con Shakira durante i suoi viaggi". Sulla vicenda si è espresso anche il paparazzo Jordi Martin, che attraverso il suo canale Youtube ha appunto confermato una certa vicinanza fra i due.

Che dire, se son rose fioriranno, nel frattempo gli amanti della cronaca rosa cercheranno di capire se quella fra Hamilton e Shakira sia una semplice amicizia, un flirt o magari qualcosa di più. Certo è che spesso e volentieri i giornali di gossip riescono ad anticipare le future coppie, e tenendo conto delle numerose voci e delle varie segnalazioni degli ultimi mesi è molto probabile che alla fine qualcosa di concreto sotto sotto vi sia.