Shakira e Lewis Hamilton nuova coppia? Il pilota lascia la sua Mercedes... per una Ferrari

Prendete una cena ad uno dei ristoranti più cool di Miami, aggiungeteci il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton e la splendida di compagnia di Shakira. Questo il quadretto che si è presentato in Florida lo scorso weekend e su cui i giornali di gossip di mezzo mondo stanno fantasticando.

Nonostante il Gp oltre oceano si sia chiuso ormai da giorni, Miami continua a far discutere anche per i folli prezzi del cibo nell'hospitality. Sicuramente si saranno fatti meno problemi a pagare il conto il 7 volte campione del mondo e l'artista latinoamericana, e chissà che da buon galantuomo non sia stato il pilota Mercedes a sborsare il dovuto.

Shakira è reduce dal noto tradimento di Pique, che si è presentato a bordo di una Twingo per fare il verso alla hit della propria ex: che abbia ritrovato l'amore? Difficile dirlo anche perchè le foto pubblicate sui siti di gossip di mezzo mondo mostrano solamente una tavolata in cui vi sono anche Hamilton e Shakira e non solo loro due assieme.

Nessun gesto intimo ne atteggiamento inequivocabile che lasci pensare che fra i due vi sia un flirt, ma in ogni caso il dubbio c'è anche perchè entrambi sono super single e soprattutto starebbero benissimo l'uno a fianco all'altro, classica coppia di belli, ricchi, famosi e soprattutto di talento, che piace tanto ai giornali patinati di mezzo mondo.

Ovviamente sui social sono già moltissimi a fantasticare e nel contempo sono in tanti quelli che stanno ricordando proprio il brano di Shakira: che la cantante abbia lasciato la sua Ferrari... per una Mercedes?

Comunque per Hamilton non sarà facile conquistare il cuore della bella colombiana visto che stando a PageSix pare che anche un certo Tom Cruise (anch'egli avvistato a Miami), abbia messo gli occhi proprio sulla cantautrice: "È estremamente interessato, c'è chimica”, ha detto una fonte. Il gossip si infittisce.