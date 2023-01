Primo sguardo ravvicinato alla nuova Volkswagen ID.7 dal CES 2023

Fra le auto più sorprendenti presentate in occasione del recente CES di Las Vegas 2023, vi è senza dubbio la Volkswagen ID.7. Si tratta di una berlina altamente tecnologica, rigorosamente full electric, che verrà commercializzata a partire dall'anno prossimo, 2024.

Per cercare di scoprire qualche dettaglio in più su questo affascinante progetto, i colleghi di Insideevs hanno visionato dal vivo la nuova Volkswagen ID.7, sedan elettrica camuffata con una livrea digitale.

Uno dei punti forti della nuova tedesca sarà l'autonomia della batteria, che dovrebbe durare con una sola ricarica per almeno 700 chilometri. Si tratta ovviamente di sole ipotesi ma tenendo conto che l'ID.4 ha un'autonomia di circa 440 chilometri e una potenza da 295 cavalli, è lecito aspettarsi un propulsore elettrico ancora più performante sulla nuova Volkswagen ID.7, svelata anche senza camouflage digitale.

Sulla nuova sedan elettrica si potrebbero vedere quindi delle batterie più grandi rispetto all'ID.4, con una potenza da 105 kWh. Inoltre, si sa che l'ID.7 è il sesto modello del marchio tedesco che utilizzerà la matrice elettrica modulare MEB, con un'architettura a 400 volt e che può inglobare una potenza fino a 170 kW per ricaricare la batteria.

Per quanto riguarda gli interni spiccano i cursori touch illuminati per controllare il volume della radio e il climatizzatore. Quest'ultimo è stato tra l'altro revisionato e dotato di prese d'aria intelligenti in grado di espellere aria fredda o calda solo verso i sedili occupati, di modo quindi da non disperdere il beneficio. All'interno anche l'HUD, l'head-up display in realtà aumentata che mostra al guidatore alcune info come ad esempio la velocità, i limiti e suggerimenti vari per la navigazione. Ricordiamo che la Volkswagen ID.7 dovrebbe essere commercializzata in Europa, Nord America e Cina nel 2024, se non addirittura dalla fine di quest'anno.