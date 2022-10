Sguardo ravvicinato alla Mercedes-Benz EQE SUV: lusso e potenza al massimo

Per comfort, tecnologia e design, la Mercedes-Benz EQE berlina ci ha convinti parecchio nella nostra prova (due settimane con la Mercedes-Benz EQE 350+), l'auto però sta per ricevere la sua variante SUV: ecco uno sguardo ravvicinato alla EQE SUV.

Così come la sua versione berlina, anche EQE SUV offrirà ai suoi clienti interni lussuosi (anteprima degli interni di EQE SUV), tantissima tecnologia e una comoda autonomia, stimata secondo il ciclo WLTP in 590 km. La vettura è già arrivata nelle mani dei nostri colleghi stranieri di Motor1.com ed ecco come si presenta EQE SUV dal vivo. La versione presa in esame è la EQE 500 4MATIC SUV, dotata di doppio motore elettrico e ben 536 CV, cerchi da 21 pollici, tetto panoramico e plancia Hyperscreen, dunque il top del top che possiate avere.

Ovviamente del SUV esiste anche una versione RWD che rappresenta la base della gamma, parliamo della 350+ con 288 CV e un'accelerazione 0-96 km/h possibile in 6,3 secondi. L'autonomia delle due varianti è identica, dunque spetta a voi capire se risparmiare un po' di budget oppure puntare al massimo della potenza e alla trazione integrale.

Come se tutto questo non bastasse, Mercedes-Benz ha previsto anche una EQE SUV AMG, la EQE 53 SUV. Vanta un pacchetto AMG Dynamic Plus, eroga 677 CV di potenza e può scattare da 0 a 96 km/h in appena 3,4 secondi. La sua velocità massima è fissata a 240 km/h, mentre le altre EQE SUV arrivano a 210 km/h.