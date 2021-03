Primo sguardo alla nuova Kona N: il crossover sportivo confermato in Europa

Che i SUV/Crossover abbiano poco a che fare con la sportività è ormai un mito in totale decadenza. Sono diverse le soluzioni ad alte prestazioni disponibili sul mercato, dal listino Audi alla CUPRA Formentor da 310 CV, passando ovviamente per la nuova Ford Puma ST. Presto però arriverà anche la nuova Hyundai Kona N.

Con questo modello la casa coreana vuole unire la divertente guida dei suoi modelli N con il comfort e la comodità di un SUV. Della Kona N del resto si parla già da mesi, ora però è proprio Hyundai a mostrare la sua creatura sportiva, attraverso una serie di fotografie che si concentrano su alcuni particolari elementi.

Dal frontale, caratterizzato da diverse griglie per l’ingresso dell’aria e da fari LED a dir poco accattivanti, al suggestivo posteriore, con tanto di stop triangolare posto in alto, al centro del muscoloso spoiler. Impressiona alquanto anche il doppio scarico, che aumenta ulteriormente il look sportivo della vettura.

Purtroppo la casa madre non ha rilasciato ulteriori informazioni in questo preciso momento, non conosciamo neppure quale motore Hyundai ha scelto per spingere il suo crossover sportivo, sul web però si parla di almeno 275 CV e 350 Nm di coppia, provenienti da un motore 2.0 a quattro cilindri, un rumor che andrà però confermato. Nel frattempo sappiamo per certo che la Kona N arriverà anche in Europa.