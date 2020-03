Primo sguardo alla nuova Ford Kuga 2020: ibrida e sempre connessa

Non solo Puma e Mustang Mach-E, il 2020 di Ford significa anche Nuova Kuga, elettrificata e tecnologica. Presentata in via virtuale a Colonia, causa Coronavirus, la Nuova Kuga è il primo modello Ford a offrire ben 3 declinazioni ibride.

Le versioni sono Mild Hybrid, Plug-in Hybrid e Hybrid, con consumi ridotti fino al 30%. La Nuova Kuga inoltre si presenta con una vasta gamma di tecnologie innovative come il Blind Assist e il Pre-Collision Assist con Active Braking, abbinato alla nuova funzione Intersection e il quadro digitale a colori da 12,3 pollici.

Il sistema di infotainment invece è delegato al software SYNC 3, che si gestisce tramite schermo touch da 8 pollici. La Kuga 2020 è costruita sulla nuova piattaforma globale di Ford, grazie alla quale è stato possibile ridurre i pesi fino a 80 kg rispetto alla vecchia generazione. Non mancano ovviamente le funzionalità FordPass App e il modem integrato FordPass Connect, per un'esperienza sempre connessa.

Ma passiamo alle motorizzazioni: la nuova gamma prevede, oltre alle tre varianti ibride, anche un motore diesel EcoBlue da 2.0 litri e da 1.5 litri, un EcoBoost benzina da 1.5 litri abbinato a una nuova trasmissione automatica intelligente a 8 rapporti. Aspettiamo soltanto i prezzi ufficiali.