Sgonfiano le gomme a 43 SUV per salvare il pianeta: succede a Boston

Lo scorso mese di gennaio una banda di attivisti in difesa del clima e del pianeta hanno bucato le gomme a diversi SUV parcheggiati in strada a Milano, ora il fenomeno si è spostato negli Stati Uniti...

Al di là dell'oceano si fanno chiamare Tyre Extinguishers e hanno un solo obiettivo: costringere i proprietari di grandi SUV a passare a vetture più piccole, sicuramente più efficienti e rispettose del pianeta. L'ultima dimostrazione del gruppo è avvenuta nella zona di Boston, dove 43 proprietari di SUV hanno visto le loro gomme venire sgonfiate per protesta. Gli attivisti hanno anche lasciato un volantino su ogni vettura colpita, con su scritto: "Attenzione, la tua vettura divora-benzina uccide. Sarai sicuramente arrabbiato per questo ma non prenderla sul personale, il problema non sei tu, è la tua macchina". Il volantino riportava anche un link alla pagina web degli attivisti, all'interno della quale è possibile scoprire tutti gli obiettivi del gruppo.

Rispetto agli attivisti di Milano, che hanno bucato le gomme a decine di SUV in sosta, quelli americani sono stati un tantino più gentili: hanno solo sgonfiato le gomme svitando la valvola e lasciando uscire l'aria all'interno, il danno creato dunque è stato sicuramente minore per i proprietari. Leggendo il sito internet del collettivo si scopre che l'obiettivo delle rappresaglie non riguarda solo i SUV ma anche le auto ibride, poiché molti degli elementi usati per creare le batterie sono stati reperiti - secondo il gruppo - con lo sfruttamento della forza lavoro nelle miniere.

Ovviamente sulla questione dei metalli rari e del bisogno di utilizzare auto meno inquinanti dei SUV si può discutere, resta in ogni caso sbagliato costringere le persone a fare tardi a lavoro o non permettere loro di accompagnare i propri figli a scuola sgonfiando (o peggio bucando) le gomme delle proprie auto - che sono in ogni caso beni privati... Difficilmente rappresaglie di questo tipo riusciranno a salvare il pianeta, al contrario creeranno ancora maggiore odio verso i gruppi ecologisti....