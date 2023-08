Lo sgambetto di Kia a Tesla: la EV5 costerà 13.000 euro meno della Model Y (in Cina)

A gennaio 2023 Tesla ha iniziato una battaglia senza quartiere sui prezzi, abbassando clamorosamente i listini di Model 3 e Model Y. Mercedes-Benz ha deciso di non farsi coinvolgere nella guerra, cosa che invece farà Kia, almeno in Cina, con il lancio della EV5.

Il nuovo SUV compatto di Kia, completamente elettrico, ha sicuramente bisogno di una spinta per sfondare su un mercato monopolizzato dalla Tesla Model Y. Per sgambettare Elon Musk il brand sudcoreano ha ben pensato di abbassare (e di parecchio) il prezzo del modello, più di quanto potessimo aspettarci: alla base del listino cinese della Kia EV5 ci sarà un modello da appena 159.800 yuan, ovvero poco più di 20.000 euro al cambio diretto. Perché Tesla dovrebbe preoccuparsi? Perché la Model Y base nel Paese asiatico costa 263.900 yuan, ovvero poco più di 33.000 euro al cambio.

Come abbiamo visto con Mercedes-Benz, non tutti i produttori sono pronti a combattere la guerra dei prezzi al ribasso innestata da Tesla, Kia però sembra parecchio motivata a lanciare la sua EV5 nel migliore dei modi, abbassando di parecchio l’asticella prevista. Speriamo che qualcosa, in questo senso, si muova anche in Europa, dove i prezzi sono notoriamente molto più alti di quelli cinesi...

Questo perché ci sono tasse e costi di trasporto che in Cina non esistono, o comunque impattano in maniera molto più inferiore. La Kia EV5 sarà costruita proprio in Cina, inoltre la batteria dovrebbe essere fornita da BYD (sarà una Blade Battery, probabilmente da circa 80 kWh di partenza). Stando ai rumor, la EV5 cinese avrà un singolo motore da 214 CV e 310 Nm di coppia; a listino avremo anche una versione Long Range da oltre 600 km, almeno secondo il (poco affidabile) standard CLTC.