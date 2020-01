Sfugge alla polizia facendo un volo di 120 m con la sua Mercedes, muore sul colpo

Provare a scappare dalla polizia non è mai una buona idea, e quello che è accaduto pochi giorni fa lo prova. Il conducente di quella che sembra essere una Mercedes-Benz Classe e costruita tra il 2003 e il 2005 ha provato ad eludere le forze dell'ordine a Fresno, in California, dopo essersi rifiutato di accostare.

La vettura sbandava, ed è per questo che i poliziotti si sono insospettiti. Questi ultimi, mentre erano all'inseguimento, sono rimasti sconvolti da quello che è accaduto, comunicandolo interamente in tempo reale via radio. La Mercedes infatti ha improvvisamente accelerato fino a superare i 160 km/h ed è saltata da uno strapiombo sul fiume San Joaquin.

Negli agenti è poi cresciuta l'incredulità quando hanno notato la nube di polvere sull'altro lato del fiume, a testimoniare il fatto che la Mercedes avesse spiccato un volo di oltre 120 metri, riuscendo a superare tutta la larghezza del fiume. A tale velocità lo schianto è stato troppo forte per concedere una minima possibilità di sopravvivenza, e infatti il cinquantottenne al volante è morto sul colpo.

Al momento la polizia non ha idea del motivo di un tale gesto. Le prime ipotesi si soffermano su motivi legati ad un forte impatto emotivo o sull'assunzione di sostanze che alterano lo stato mentale. O anche, più semplicemente, l'uomo non si era accorto del dirupo. Ad ogni modo il finale è stato senz'altro tragico. Le condizioni del veicolo in seguito all'atterraggio sono disastrose, e le foto in fondo alla pagina lo testimoniano.

E' andata leggermente meglio in quest'altra situazione, che ha visto un Ford Shelby F-150 scontrarsi a 130 km/h causando una serie di disastri a Chicago, ma senza causare vittime. Tra le cause più comuni di incidente al volante c'è la distrazione, e lo conferma la dashcam di una Tesla Model 3 tamponata ad alta velocità.