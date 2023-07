Sfreccia davanti alla municipale a 200 km/h con la Punto Abarth: patente ritirata

Nella serata di sabato 22 luglio, intorno alle 23:30 sulla via Chang Zhou a Prato, una pattuglia del reparto motociclisti della Polizia Municipale è stata sorpresa da una Punto Abarth passata a circa 200km/h. Il conducente è stato sottoposto a un'azione immediata da parte delle autorità.

La pattuglia ha tentato di inseguire la vettura ma, a causa della velocità estrema, l'auto è riuscita a dileguarsi rapidamente. Per evitare ulteriori rischi alla circolazione stradale, i vigili hanno deciso di non continuare l'inseguimento. Tuttavia, grazie all'aiuto della centrale operativa e al sistema di videosorveglianza cittadino (e ricordiamo che una proposta di legge vorrebbe ridurre il numero di autovelox), sono stati in grado di individuare immediatamente la targa del veicolo e il proprietario, un giovane di 25 anni.

Gli agenti si sono quindi diretti alla residenza del conducente spericolato e, circa un'ora dopo la pericolosa bravata, lo hanno identificato. Il giovane ha ammesso le sue responsabilità davanti alle autorità. A lui sono state contestate numerose infrazioni al codice della strada, che hanno comportato una somma complessiva di oltre 1.000 euro di sanzioni e la decurtazione di 23 punti dalla patente.

Di conseguenza è scattato il ritiro immediato della patente, che verrà formalizzato dalla prefettura locale. Un guida spericolata come questa può mettere in serio pericolo la sicurezza delle nostre strade. Alla luce soprattutto dei dati shock riguardo le assicurazioni è molto importante sensibilizzare il più possibile il pubblico a guidare in modo responsabile e rispettare le regole del Codice della Strada per evitare incidenti gravi, importanti sanzioni e il rischio (come in questo caso) di vedersi ritirata la patente con tutti i disagi che ne seguono.