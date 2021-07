Sfonda la banchina e spicca il volo: una scena da 'The Dukes Of Hazzard', finita male

State tornando a casa, quando ad un certo punto, alla vostra sinistra, vedete spuntare un’auto che ha spiccato il volo usando la collinetta in terra a lato strada come rampa di lancio. Potrebbe sembrare una scena della serie Dukes Of Hazzard, ma è tutto vero: il volo non va a buon fine e l’auto si schianta di fronte a voi.

Dite la verità, raccontata così sembra effettivamente una scena di un qualsiasi episodio della serie dedicata alle avventure dei cugini Duke, ma quello che vedete nel video è tutto vero, ed è successo a Yuba City, in California. Mike e la sua famiglia erano in macchina quando ad un certo punto hanno assistito a quest’incidente che ha dell’incredibile.

Ancor più assurdo è sapere che la signora alla guida dell’auto “volante” ne è uscita soltanto con qualche graffio e nulla di più. Secondo la California Highway Patrol, la donna non si trovava in stato di ebrezza o sotto effetto di altre sostanze, ma non si hanno ulteriori informazioni a riguardo.

Pare però che la signora fosse rimasta coinvolta in un altro incidente poco prima e, data l’alta velocità, giunta nei pressi della rampa di uscita dalla Highway 99 non è riuscita a svoltare, e ha distrutto la banchina, spiccando il volo sulla collinetta di terra che vedete in video.

Fortunatamente le cose sono andate molto meglio del previsto. Come detto la signora alla guida ne è uscita illesa, e se l’auto avesse abbattuto i cavi dell’alta tensione avrebbe causato non pochi grattacapi a tutta la città, ma soprattutto avrebbe potuto impattare contro l’auto di Mike, se fosse stato qualche metro più avanti.

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, anche quando le vicende sembrano narrare il contrario: guardate ad esempio cosa ha combinato questo camion che non è riuscito a transitare sotto ad un ponte, per non parlare di questa autocisterna carica di carburante, che è esplosa a seguito di un impatto con gli spartitraffico dell’autostrada.