SFK, ecco cos'è il patto segreto fra la famiglia di Michael Schumacher e la tv tedesca

La famiglia di Michael Schumacher e la tv tedesca avrebbero sottoscritto un patto segreto per fare in modo che sul piccolo schermo non si parli mai delle condizioni fisiche dello stesso 7 volte campione del mondo.

In attesa di capire se Michael Schumacher sarà realmente al matrimonio della figlia Gina, in questi giorni sulla tv tedesca è scoppiato il caso Cora-Caroline Schumacher, ex moglie di Ralf, fratello dell'ex pilota Ferrari.

La 47enne ha preso parte al reality show Jungle Camp, una sorta di Isola dei Famosi teutonica, ma a tre giorni dall'inizio delle registrazioni la modella avrebbe deciso di abbandonare lo show di sua spontanea volontà, così come fatto sapere da RTL, canale che manda in onda appunto il survivor.

Secondo il quotidiano Bild, però, dietro all'addio di Cora vi sarebbe di più, e precisamente una "misteriosa 'clausola Schumi' che la rete ha con la famiglia Schumacher". In poche parole con tale clausola si mira ad evitare di parlare delle condizioni fisiche del kaiser, che da 10 anni si è ritirato a vita privata dopo il terribile incidente sulle nevi a Meribel.

Di fatto non si sa quasi nulla dell'ex pilota, e anche se Nick Fry ha spiegato che Schumacher ha ricevuto cure come nessun'altro, nessuno può dire con certezza come stia il tedesco. Secondo quanto scrive il tabloid tedesco "la produttrice del programma ha tirato un sospiro di sollievo dopo la sua uscita (di Cora ndr) perché si temeva che si potesse discutere di argomenti non destinati a quel pubblico".

In particolare "i dirigenti della rete tv temevano che potesse trapelare qualsiasi informazione potesse avere su Michael". Sven Kuschel e Nicola Pohl, giornalisti Bild, aggiungono che: "C'è molto nervosismo a causa della natura loquace di Cora. ​ Quasi paura. Paura che in una situazione estrema (a causa della fame o dello stress della competizione), Cora possa rivelare informazioni sensibili sul gigante della Formula 1 Michael Schumacher".

La 'clausola Schumi' sarebbe contrassegnata con l'acronimo SFK che sta per "Freiwillige Schumi-Kontrolle" o "Controllo volontario (delle informazioni su) Schumi". La Bild a riguardo specifica che: "Si tratta di una sorta di accordo tra gentiluomini tra i più alti dirigenti radiotelevisivi su questioni relative alla sfera personale e intima del campione". Un patto quindi attraverso cui si mira a "fare attenzione in merito ad alcune storie legate allo stato di salute di Michael Schumacher”.