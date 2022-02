Sfiorano la morte a bordo della Lotus Exige, spezzata in due nell'impatto: crash clamoroso

Per un appassionato di motori e di guida, un bel giro a bordo della propria compagna meccanica è un momento irrinunciabile, specialmente quando si ha la fortuna di poter guidare una vettura sportiva che amplifica ancor più il piacere di stringere un volante tra le mani. L’importante è non rischiare di esagerare.

E nella vicenda che riportiamo, il limite è stato oltrepassato con eccessiva naturalezza. Il proprietario della Lotus Exige nera si stava godendo le prestazioni della sua sportiva, ma si è fatto prendere la mano e ha sottovalutato il pericoloso cocktail composto dall’asfalto bagnato, dall’alta velocità, dalle gomme semi-slick e dal risaputo rapporto peso-potenza delle sportive Lotus.

Ebbene, il conducente ha perso il controllo della sua vettura dopo aver attraversato un avvallamento della strada a gran velocità. Ciò ha innescato una sbandata violenta che ha portato l’auto verso il muretto a lato strada, che invece di rallentare la corsa ha fatto da rampa di lancio per scagliare la Lotus contro un palo della luce, dividendola in due parti.

Una botta clamorosa, che per questioni di millimetri non si è tradotta in una scena da cronaca nera. Stando alle informazioni rilasciate da un notiziario locale, conducente e passeggero, rispettivamente di 42 e 28 anni, non avrebbero riportato alcun tipo di ferita, a parte un forte dolore al collo e al torace dovuto al violentissimo impatto che nel giro di una frazione di secondo ha azzerato la velocità del mezzo.

C’è chi ha evidenziato la grande sicurezza offerta dalla auto moderne, ma in questo frangente ci sentiamo di dire che è stata la fortuna a prevenire il peggio, perché se la forza dell’impatto si fosse scaricata all’altezza delle portiere, probabilmente avremmo raccontato una storia diversa. È comunque indubbio che le auto moderne hanno raggiunto una sicurezza da applausi, ma non bisogna dimenticare che si parla sempre di vetture stradali, ben lontane da quelle da competizioni, che hanno standard di sicurezza ben superiori, come abbiamo visto di recente con il clamoroso incidente di Craig Breen durante i test pre-campionato del WRC 2022.

Senza dimenticare alcuni incidenti mozzafiato avvenuti durante il rally di Monte Carlo 2022, che rimarranno negli annali in quanto a spettacolarità e come testimonianza del livello di sicurezza raggiunto oggigiorno.