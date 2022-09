Questa sfilata delle auto più costose al mondo è uno spettacolo: il video

Dopo avere visto le supercar che hanno invaso Milano al MIMO 2022, spostiamo il nostro sguardo verso la Croazia dove il Supercar Owners Circle ha organizzato la sfilata delle automobili più costose al mondo, tra modelli unici ed esemplari esclusivi: ecco il video con tutte le auto in azione su una “drag strip”.

Il filmato caricato dal rinomato YouTuber Shmee150 dura circa 29 minuti ed è ricco di contenuti adatti a tutti gli appassionati del mondo automotive. Del resto, queste costosissime supercar sono estremamente difficili da vedere all’aperto e, come spiega lo stesso Shmee, non c’è mai stata una occasione come questa.

Dopo i primi dieci minuti di presentazione, dunque, la telecamera ci porta a contatto ravvicinato con una Bugatti Chiron Sport in primis, seguita da una Ruf CTR e da una Pagani Huayra Roadster BC, uno dei 40 esemplari esistenti. Lo spettacolo continua tra Lamborghini, McLaren e Aston Martin, ma la protagonista dell’evento è indubbiamente la Bugatti La Voiture Noire di cui, ricordiamo, esiste solamente un esemplare in tutto il mondo. Gli esperti noteranno soprattutto la bandiera svizzera sulla targa, che conferma il precedente rumor per cui l’hypercar sia stata immatricolata a Zurigo.

Con l'assenza di timer e filmati alla fine della pista non possiamo comprendere i vincitori delle varie sfide d’accelerazione, ma ciò che importa è lo spettacolo offerto al pubblico lì presente e agli appassionati online. Insomma, non perdetevi questo video.

Parlando proprio della Pagani, ecco gli ultimi dettagli della C10 svelati da Pagani Automobili.