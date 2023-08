Sfida fra V8: drag race fra BMW M5, Mercedes E63 S AMG e Audi RS6

Tutti e tre i veicoli hanno la stessa coppia di 1.000 Nm, ma differiscono leggermente in termini di potenza. L'Audi RS6 e la BMW M5 sviluppano entrambe 750 CV (559 kW), mentre la Mercedes E63 S AMG eroga 810 CV (604 kW).

Molte auto ad alte prestazioni moderne utilizzano il turbocompressore per migliorare l'efficienza del carburante senza compromettere la potenza. Sebbene possano non avere lo stesso suono di un motore aspirato V8, possono essere facilmente potenziati dai sintonizzatori. Questo è evidente in una competizione tra queste tre super berline. Drag race significa potenza e efficienza, come in questa pazza sfida tra una Ferrari SF90 e una BMW M1000 RR.

Nelle gare di accelerazione da fermo e di rollio, la BMW M5 emerge come vincitrice indiscussa, dimostrando una potenza superiore. L'Audi RS6 si piazza al secondo posto in due delle gare, mentre la Mercedes E63 S AMG arriva terza in una delle sfide.

In seguito, i conducenti delle tre berline si sfidano in alcune gare di lancio su mezzo miglio (800mt). Anche in questa situazione, la BMW M5 dimostra di avere la capacità di superare alcune lacune in partenza. Nonostante un inizio difficile, riesce non solo a ottenere una vittoria, ma lo fa guadagnando il controllo ad alta velocità.

Quello che risalta è la sua eccezionale capacità di trasmettere potenza e velocità sull'asfalto. Tutte e tre le auto fanno slittare le gomme mentre frenano fino a 0 km/h, ma la BMW M5 riesce pure a limitare questa cosa e a guadagnare la vittoria. Ancora una volta, l'Audi RS6 arriva seconda e la Mercedes E63 S AMG terza. Se 1000 nm di coppia vi sembrano estremi per una drag race, guardate questa sfida che coinvolge veicoli preparati con 4000 cavalli.