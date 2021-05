Sfida tra Toyota GR Supra e Tesla Model 3: vince il termico o l'elettrico?

La Supra è l’icona della sportività giapponese, mentre la Tesla è l’emblema della potenza fulminea del propulsore elettrico. Le sfide di accelerazione che vedono protagoniste Toyota GR Supra e Tesla Model 3 sono quasi all’ordine del giorno, ed è comprensibile data la loro importanza mediatica all’interno del mondo delle quattro ruote.

Il popolare youtuber Everyman Driver ha avuto modo di mettersi alla guida di entrambe le vetture, cogliendo l’occasione per effettuare una veloce comparativa e decretare quale modello sia effettivamente più veloce. Non è la prima volta che assistiamo ad uno scontro di questo tipo, ma ci teniamo a precisare che solitamente vediamo coinvolte Tesla Model 3 in allestimento Performance, mentre l’esemplare del video è quello Standard Range a trazione posteriore, la Model 3 più economica e più lenta del gruppo.

La Toyota GR Supra - che abbiamo già visto alle prese con la BMW M440i - può contare su un motore 4 cilindri 2 litri turbo capace di 258 cavalli che le permettono di scattare da 0 a 100 km/h in 5 secondi, stando a quanto dichiarato dalla casa giapponese, con una velocità massima di 250 km/h. La Model 3 Standard Range ha un singolo motore elettrico che scarica la sua potenza sulle ruote posteriori, e Tesla dichiara uno 0-100 km/h in 5,3 secondi, con una velocità massima di 225 km/h.

Sulla carta le prestazioni delle due protagoniste sono quindi molto simili e il risultato è tutt’altro che scontato. I dati dichiarati dalle case spostano il peso della bilancia verso la vettura nipponica, ma non bisogna sottovalutare la coppia immediata a disposizione della Tesla. Non facciamo spoiler e vi lasciamo al video, ma secondo voi chi porta a casa la vittoria, il motore termico o quello elettrico?