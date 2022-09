Sfida tra titani: Honda Civic da oltre 1000 CV contro Audi TT RS modificata, chi vincerà?

Pochi giorni fa abbiamo visto tutti i dettagli della nuova Civic Type R che mancavano alla presentazione originale del modello 2023, ma gli occhi degli appassionati non possono cedere alla bellezza di una Honda Civic del 1994 modificata a oltre 1.000 cavalli, coinvolta in una drag race contro una Audi TT RS da 900 CV.

Se possiamo assistere a questo tanto bizzarro quanto intrigante spettacolo è grazie al folle team di Hoonigan che, sul canale YouTube ufficiale, ha pubblicato il video della sfida intera tra questi due titani. Da una parte, la Honda Civic del 1994 ha cambio manuale a 5 velocità, motore a quattro cilindri Turbocharged da 1.085 cavalli e un peso pari a 1.134 chilogrammi; dall’altra, la Audi TT RS si presenta con un motore cinque cilindri in-line Turbo da 2,5 litri potenziato a 900 cavalli, ma il peso sale a 1.406 kg.

Ciò che stupisce in particolar modo è il design della Civic, con pezzi presi da Honda Accord, RSX, CR-V e Civic AWD di quarta generazione. Insomma, è una sorta di Frankenstein! Ma è in grado di vincere contro la Audi TT RS? Se non volete spoiler, non proseguite con la lettura della notizia e correte a vedere il video integrale, sempre se avete circa 20 minuti di tempo.

Nella gara del format “This vs. That” questa volta il risultato finale è molto dubbio fino alla fine: inizialmente, infatti, la prima gara finisce in parità a causa di una partenza anticipata da parte dell’Audi che, ad ogni modo, si fa recuperare agilmente dalla Civic. Al secondo tentativo, considerato che comunque la Honda ha una potenza superiore, all’Audi viene garantito un lieve vantaggio nella partenza che serve comunque a livellare la sfida, tanto da rendere il secondo round un altro pareggio.

La terza manche è altrettanto serrata, ma essendo un winner takes all ci dev’essere per forza un vincitore finale. Dopo la solita partenza lievemente anticipata da parte della tedesca, la Honda Civic si aggiudica la sfida con un distacco non troppo elevato ma pur sempre decisivo.

Sempre grazie a Hoonigan abbiamo assistito a una sfida incredibile tra Honda Civic e Porsche 911 RSR.