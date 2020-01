La sfida tra Tesla Model Y e Ford Mustang Mach-E è già cominciata

I ragazzi di PartCatalog.com hanno ancora una volta creato una mappa molto interessante, basata sulla gelocalizzazione dei dati Twitter e utile a tastare un po' il mercato automobilistico.

L'immagine visibile in fondo alla pagina mostra la quantità di "chiacchiere" che girano attorno a due vetture completamente elettriche molto attese: stiamo parlando della Tesla Model Y e della Ford Mustang Mach-E. A sorpresa quest'ultima riesce a dare filo da torcere alla rivale proveniente dalla California.

Chiaramente nessuna delle due è ancora in vendita, ma sono entrambe attese per la fine di quest'anno. In parole povere la mappa mostra i livelli di attesa relativi alle già famose EV. Per ottenere dei risultati soddisfacenti è stato necessario raccogliere più di 10.000 tweet, e in seguito la localizzazione della loro provenienza ha aiutato a stabilire in quali Stati abbia trionfato l'una o l'altra auto. Alla fine si evince che la Model Y la spunta in 30 Stati, mentre la Ford è il SUV elettrico più popolare nei restanti 20.

La competizione è stata piuttosto serrata, e vista anche la differenza dimensionale dei vari Stati americani, non è possibile determinare il vincitore ad una prima occhiata, come è accaduto ad esempio la scorsa volta con il confronto fra Tesla Model S e Porsche Taycan.

Ad ogni modo appare evidente il vantaggio della Ford nel sud-est del Paese ed in molte aree del Midwest. La Tesla invece si porta a casa tutti gli Stati che si affacciano sul Pacifico, il Texas e quasi tutta l'area a nord-est. Sorprende un po' tutti lo schieramento della Florida che, contro ogni previsione, è appannaggio della prima Mustang completamente elettrica.

Nel mentre attendiamo con ansia l'arrivo dei due SUV vi rimandiamo ad un "freschissimo" avvistamento di un prototipo di Model Y, ripreso tra la neve delle montagne della California. Infine Ford smentisce l'eventuale sviluppo di un crossover Mustang Mach-E con tecnologia Volkswagen.