Sfida di forza fra una Tesla Model X, una Porsche Cayenne e un Ford F-250: il video

La presentazione del nuovo Tesla Cybertruck ha generato un enorme scompiglio, inoltre sul web sono comparse le prime sfide "di forza" fra potenti pick-up e la futuristica vettura di Elon Musk. Ora la moda raggiunge anche altri modelli del mercato, ad esempio oggi vediamo sfidarsi una Tesla Model X, una Porsche Cayenne e un Ford F.250.

Il primo match del "tiro alla fune" di oggi, utile a determinare (in modo davvero poco scientifico, bisogna dirlo) quale auto sia più forte dell'altra, ha visto la Tesla Model X e la Porsche Cayenne Turbo davvero molto simili in termini di potenza, tanto che la vettura europea è riuscita a vincere per un soffio.

Discorso diverso invece con l'entrata in campo del muscoloso Ford F-250 Super Duty, che ha letteralmente spazzato via il SUV sportivo tedesco vincitore del primo match. Ricordiamo che in sfide del genere vince soprattutto chi ha più peso e trazione, e in questo il Ford F-250 è una vera roccia...

Un F-150 invece se l'è vista molto brutta nella prima sfida diretta con un Tesla Cybertruck, a poche ore dalla presentazione mondiale, un match considerato da molti ingiusto e totalmente da rifare, anche se Ford si è ritirata ufficialmente da nuove dimostrazioni di forza. Nonostante questo, video di questo tipo saranno sempre più frequenti nei prossimi mesi, siamo pronti a scommetterci...