La sfida a Tesla Model S e Porsche Taycan è lanciata: ecco la BMW i6

BMW è quasi pronta per la svolta. La casa automobilistica di Monaco di Baviera è in procinto di lanciare una vasta gamma di auto elettriche pronte ad aggredire il mercato e infastidire i competitor. Dopo iX3, iNext e i4 arriveranno tante novità.

I piani della compagnia dopo il 2022 sono sconosciuti attualmente, ma è appena emerso un nuovo report. Questo suggerirebbe lo sviluppo di una vettura in grado di sfidare Audi e-tron GT, Mercedes EQS, Porsche Taycan e Tesla Model S. Secondo Autoblog infatti la coupé EV arriverebbe entro il 2024 e porterà in dote un'estetica particolare e futuristica con richiami alla Serie 8 Gran Coupe (eccone la versione M da 625 cavalli). Si tratterà quindi di una quattro porte slanciata e posizionata oculatamente sul mercato.

Per quanto concerne invece le specifiche i rumors si fanno più nebulosi e meno affidabili, ma potrebbe venir mossa da due motori elettrici da 335 cavalli l'uno. Ciò le permetterebbe di mettersi in pari con la Taycan Turbo con una potenza totale di circa 671 cavalli. Le batterie d'altro canto rappresentano sempre una preoccupazione per gli acquirenti, ma con un taglio minimo da 90 kWh e 560 km di autonomia WLTP ci sarebbe da stare abbastanza tranquilli. Il report afferma anche che un pacco batterie da 120 kWh è molto plausibile e potrebbe portare il range effettivo ad oltre 700 km.

In attesa di saperne di più vi comunichiamo che BMW ha appena consegnato la sua cinquecentomillesima elettrica plug-in raggiungendo un traguardo molto importante. Infine date un'occhiata a questo video di Supercar Blondie, che ci porta a bordo della BMW più costosa della storia della compagnia.